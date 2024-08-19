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Производитель чипов AMD приобрел поставщика ИИ-решений ZT Systems

Производитель чипов AMD приобрел поставщика ИИ-решений ZT Systems - 19.08.2024, ПРАЙМ

Производитель чипов AMD приобрел поставщика ИИ-решений ZT Systems

Американский производитель интегральных микросхем и электроники AMD приобретает американского поставщика ИИ-решений ZT Systems за 4,9 миллиарда долларов,... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T14:14+0300

2024-08-19T14:14+0300

2024-08-19T14:14+0300

ии

микросхемы

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Американский производитель интегральных микросхем и электроники AMD приобретает американского поставщика ИИ-решений ZT Systems за 4,9 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе AMD. "Сегодня компания AMD объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении ZT Systems, ведущего поставщика инфраструктуры искусственного интеллекта для крупнейших мировых компаний, занимающихся гипермасштабными вычислениями... AMD согласилась приобрести ZT Systems в рамках сделки с наличными и акциями на сумму 4,9 миллиарда долларов", - сообщается в релизе. Там уточняется, что AMD будет искать стратегического партнера для приобретения ZT Systems. После закрытия сделки ZT Systems присоединится к AMD, при этом генеральный директор ZT Фрэнк Чжан возглавит производственный бизнес, а президент ZT Дуг Хуан встанет во главе группы по проектированию и поддержке клиентов. "ZT предоставляет экспертизу мирового класса в области проектирования систем и стоечных решений, которая значительно усилит наши системы ИИ-центров обработки данных и возможности поддержки клиентов", - сказала президент и генеральный директор AMD Лиза Су. Как отмечается, приобретение ZT Systems направлено на укрепление возможностей компании в области ИИ. По оценке AMD, за последние 12 месяцев компания инвестировала более 1 миллиарда долларов в расширение экосистемы AMD AI и укрепление программных возможностей в области ИИ. Компания AMD была основана в 1969 году как стартап в Кремниевой долине. AMD занимается проектированием, производством, разработкой и продажей технологий высокопроизводительных вычислений. Также компания специализируется на производстве полупроводников.

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ии, микросхемы, amd