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Инфляционные ожидания россиян превысили 12 процентов
Инфляционные ожидания россиян превысили 12 процентов - 19.08.2024, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания россиян превысили 12 процентов
Инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 12,9% с 12,4% месяцем ранее, это максимум с декабря, следует из материалов... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T15:29+0300
2024-08-19T15:29+0300
2024-08-19T15:29+0300
россия
банк россии
инфляционные ожидания
инфляция
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в августе выросли до 12,9% с 12,4% месяцем ранее, это максимум с декабря, следует из материалов исследования инФОМа по заказу Банка России. При этом наблюдаемая годовая инфляция в августе повысилась до 15% после июльских 14,2%.
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россия, банк россии, инфляционные ожидания, инфляция
РОССИЯ, Банк России, инфляционные ожидания, инфляция
Инфляционные ожидания россиян превысили 12 процентов
Исследование инФОМ: инфляционные ожидания россиян на год выросли до 12,9%