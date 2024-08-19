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Путин упростит въезд иностранцам, не согласным с политикой своих властей - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Путин упростит въезд иностранцам, не согласным с политикой своих властей
Путин упростит въезд иностранцам, не согласным с политикой своих властей - 19.08.2024, ПРАЙМ
Путин упростит въезд иностранцам, не согласным с политикой своих властей
Иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, сообщается в... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:00+0300
2024-08-19T16:04+0300
владимир путин
указ
указ президента рф
мид
россия
визы
внж
иностранцы
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, сообщается в указе президента Владимира Путина.Подать заявление о выдаче решения на временное проживание можно будет без учета утвержденной правительством квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства страны, говорится в документе.Глава государства также поручил МИД обеспечить выдачу однократных виз на три месяца иностранцам, пожелавшим обратиться за ВНЖ из-за неприятия политики своих стран. Президент дал кабмину месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности.
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владимир путин, указ, указ президента рф, мид, россия, визы, внж, иностранцы
Владимир Путин, указ, Указ президента РФ, МИД, РОССИЯ, визы, ВНЖ, иностранцы
16:00 19.08.2024 (обновлено: 16:04 19.08.2024)
 
Путин упростит въезд иностранцам, не согласным с политикой своих властей

Визы на 3 месяца дадут иностранцам, переехавшим в РФ из-за несогласия с властями

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, сообщается в указе президента Владимира Путина.
Подать заявление о выдаче решения на временное проживание можно будет без учета утвержденной правительством квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства страны, говорится в документе.
Глава государства также поручил МИД обеспечить выдачу однократных виз на три месяца иностранцам, пожелавшим обратиться за ВНЖ из-за неприятия политики своих стран.
Президент дал кабмину месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
ВТБ начнет выдавать ипотеку иностранцам
24 апреля, 09:04
 
Владимир ПутинуказУказ президента РФМИДРОССИЯвизыВНЖиностранцы
 
 
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