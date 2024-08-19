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Путин упростит въезд иностранцам, не согласным с политикой своих властей

Путин упростит въезд иностранцам, не согласным с политикой своих властей - 19.08.2024, ПРАЙМ

Путин упростит въезд иностранцам, не согласным с политикой своих властей

Иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, сообщается в... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T16:00+0300

2024-08-19T16:00+0300

2024-08-19T16:04+0300

владимир путин

указ

указ президента рф

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским, сообщается в указе президента Владимира Путина.Подать заявление о выдаче решения на временное проживание можно будет без учета утвержденной правительством квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства страны, говорится в документе.Глава государства также поручил МИД обеспечить выдачу однократных виз на три месяца иностранцам, пожелавшим обратиться за ВНЖ из-за неприятия политики своих стран. Президент дал кабмину месяц на обеспечение мероприятий по реализации указа о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности.

https://1prime.ru/20240424/ipoteka-847636716.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, указ, указ президента рф, мид, россия, визы, внж, иностранцы