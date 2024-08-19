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РБК: в Москве зарегистрирован абсолютный рекорд ипотечных сделок - 19.08.2024, ПРАЙМ
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РБК: в Москве зарегистрирован абсолютный рекорд ипотечных сделок
РБК: в Москве зарегистрирован абсолютный рекорд ипотечных сделок - 19.08.2024, ПРАЙМ
РБК: в Москве зарегистрирован абсолютный рекорд ипотечных сделок
За семь месяцев 2024 года в Москве было зарегистрировано почти 50 тысяч ДДУ (договоров долевого участия) с привлечением жилищных кредитов, что является... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T12:06+0300
2024-08-19T12:06+0300
россия
ипотека
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. За семь месяцев 2024 года в Москве было зарегистрировано почти 50 тысяч ДДУ (договоров долевого участия) с привлечением жилищных кредитов, что является рекордным показателем для данного периода, говорится в материале РБК.Отмечается, что с начала июля произошло снижение активности из-за сокращения льготной ипотеки. Всего с января по июль было выдано более 48,5 тысяч ипотечных кредитов на покупку недвижимости в новостройках, что превышает прошлогодние показатели на 12% и на 1,3 раза - показатели 2022 года.В издании заметили, что доля ипотеки в структуре всех сделок в новостройках также установила рекорд и составляет 60% от всех ДДУ, в то время как годом ранее эта доля была 55%, а два года назад - менее половины всех ДДУ.В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса.
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россия, ипотека
РОССИЯ, ипотека
12:06 19.08.2024
 
РБК: в Москве зарегистрирован абсолютный рекорд ипотечных сделок

РБК: за семь месяцев в новостройках Москвы зарегистрировано почти 50 тысяч ДДУ

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. За семь месяцев 2024 года в Москве было зарегистрировано почти 50 тысяч ДДУ (договоров долевого участия) с привлечением жилищных кредитов, что является рекордным показателем для данного периода, говорится в материале РБК.
Отмечается, что с начала июля произошло снижение активности из-за сокращения льготной ипотеки. Всего с января по июль было выдано более 48,5 тысяч ипотечных кредитов на покупку недвижимости в новостройках, что превышает прошлогодние показатели на 12% и на 1,3 раза - показатели 2022 года.
В издании заметили, что доля ипотеки в структуре всех сделок в новостройках также установила рекорд и составляет 60% от всех ДДУ, в то время как годом ранее эта доля была 55%, а два года назад - менее половины всех ДДУ.
В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса.
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