https://1prime.ru/20240819/isk-850980539.html

Unilever отказалась от иска в защиту прав на Domestos

Unilever отказалась от иска в защиту прав на Domestos - 19.08.2024, ПРАЙМ

Unilever отказалась от иска в защиту прав на Domestos

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску британской Unilever Global IP Limited, поданному ею в защиту своих товарных знаков – словесного Domestos и | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T14:22+0300

2024-08-19T14:22+0300

2024-08-19T14:22+0300

unilever

иск

бытовая химия

россия

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МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску британской Unilever Global IP Limited, поданному ею в защиту своих товарных знаков – словесного Domestos и пяти объемных, представляющих собой пластиковые бутылки оригинальной формы разных цветов, в которых продавалось это популярное чистящее средство, следует из опубликованного определения суда. Рассмотрение дела прекращено в связи с отказом британской компании от иска. Ответчиками в нем были указаны петербургское ООО "Спектр", занимающееся производством бытовой химии, и московское ООО "Фирма "Эра Водолея", выпускающее пластиковую тару. Истец просил взыскать с соответчиков 5 миллионов рублей компенсации. Причины отказа от иска в материалах суда не сообщаются. В каталоге продукции ООО "Спектр", представленной на сайте предприятия, есть жидкое моющее средство Domproff в пластиковой бутылке, которая этикеткой и формой похожа на упаковку средства истца Domestos. Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них - Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других. В марте 2022 года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу. В июле 2023 года директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Белоруссии Ирина Антюшина сообщила РИА Новости, что заводы и офисы этого производителя потребительских товаров повседневного спроса в России продолжают работать для обеспечения внутреннего рынка страны.

https://1prime.ru/20240819/amsterdam-850980293.html

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unilever, иск, бытовая химия, россия