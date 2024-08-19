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Список болезненных потерь пополнился: "Искандеры" не оставили шанса Patriot
Список болезненных потерь пополнился: "Искандеры" не оставили шанса Patriot - 19.08.2024, ПРАЙМ
Список болезненных потерь пополнился: "Искандеры" не оставили шанса Patriot
Российский "Искандер-М" нанес очередной успешный удар по Patriot, что стало болезненной потерей для ВСУ, говорится в статье издания Military Watch Magazine. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T11:01+0300
2024-08-19T11:01+0300
2024-08-19T11:01+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский "Искандер-М" нанес очередной успешный удар по Patriot, что стало болезненной потерей для ВСУ, говорится в статье издания Military Watch Magazine.Отмечается, что в селе Любимовка в Днепропетровской области были уничтожены три системы ЗРК Patriot, поставленные США. Удар был нанесен при помощи баллистической ракеты 9K720 "Искандер-М" с кассетной боеголовкой.Согласно изданию, уничтожение батарей Patriot стало одним из многих успехов системы "Искандер-М" в июле. Кроме того, за последние недели появились несколько видеозаписей, на которых запечатлено уничтожение систем Patriot, которых у украинских сил осталось не так уж и много.Западные аналитики отмечают, что успешное поражение систем Patriot повысило эффективность российской артиллерии и беспилотников в нанесении ударов по Украине и ее союзникам. Ко всему прочему, ЗРК Patriot вызывали сомнения в своей эффективности уже до начала боевых действий на Украине, заключили авторы материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА
Список болезненных потерь пополнился: "Искандеры" не оставили шанса Patriot
MWM: уничтожение батарей Patriot стало болезненной потерей для ВСУ
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.
Российский "Искандер-М" нанес очередной успешный удар по Patriot, что стало болезненной потерей для ВСУ, говорится
в статье издания Military Watch Magazine.
Отмечается, что в селе Любимовка в Днепропетровской области были уничтожены три системы ЗРК Patriot, поставленные США. Удар был нанесен при помощи баллистической ракеты 9K720 "Искандер-М" с кассетной боеголовкой.
Согласно изданию, уничтожение батарей Patriot стало одним из многих успехов системы "Искандер-М" в июле. Кроме того, за последние недели появились несколько видеозаписей, на которых запечатлено уничтожение систем Patriot, которых у украинских сил осталось не так уж и много.
Западные аналитики отмечают, что успешное поражение систем Patriot повысило эффективность российской артиллерии и беспилотников в нанесении ударов по Украине и ее союзникам. Ко всему прочему, ЗРК Patriot вызывали сомнения в своей эффективности уже до начала боевых действий на Украине, заключили авторы материала.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Болезненная потеря: "Искандер" уничтожил самый ценный боевой самолет ВСУ