https://1prime.ru/20240819/iskander-850972792.html

Список болезненных потерь пополнился: "Искандеры" не оставили шанса Patriot

Список болезненных потерь пополнился: "Искандеры" не оставили шанса Patriot - 19.08.2024, ПРАЙМ

Список болезненных потерь пополнился: "Искандеры" не оставили шанса Patriot

Российский "Искандер-М" нанес очередной успешный удар по Patriot, что стало болезненной потерей для ВСУ, говорится в статье издания Military Watch Magazine. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T11:01+0300

2024-08-19T11:01+0300

2024-08-19T11:01+0300

вооружения

россия

украина

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Российский "Искандер-М" нанес очередной успешный удар по Patriot, что стало болезненной потерей для ВСУ, говорится в статье издания Military Watch Magazine.Отмечается, что в селе Любимовка в Днепропетровской области были уничтожены три системы ЗРК Patriot, поставленные США. Удар был нанесен при помощи баллистической ракеты 9K720 "Искандер-М" с кассетной боеголовкой.Согласно изданию, уничтожение батарей Patriot стало одним из многих успехов системы "Искандер-М" в июле. Кроме того, за последние недели появились несколько видеозаписей, на которых запечатлено уничтожение систем Patriot, которых у украинских сил осталось не так уж и много.Западные аналитики отмечают, что успешное поражение систем Patriot повысило эффективность российской артиллерии и беспилотников в нанесении ударов по Украине и ее союзникам. Ко всему прочему, ЗРК Patriot вызывали сомнения в своей эффективности уже до начала боевых действий на Украине, заключили авторы материала.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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