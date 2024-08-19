https://1prime.ru/20240819/kitay-850970316.html

Силуанов оценил долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем

Силуанов оценил долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем - 19.08.2024, ПРАЙМ

Силуанов оценил долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем

Расчеты в нацвалютах между РФ и Китаем составляют более 90%, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T10:04+0300

2024-08-19T10:04+0300

2024-08-19T10:21+0300

россия

антон силуанов

расчеты в нацвалютах

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691694_0:79:2955:1741_1920x0_80_0_0_d7e0e23a097638599b6ee8457114a3dc.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Расчеты в нацвалютах между РФ и Китаем составляют более 90%, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Десятый Российско-Китайский финансовый диалог. "Важно, что мы перешли на расчеты в национальных валютах. Более 90% расчетов проходят в рублях и юанях", - сказал Силуанов. Ранее в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пекин Силуанов говорил, что расчеты в валютах недружественных стран несут большие риски, поэтому Россия и Китай продолжат развивать расчеты в национальных валютах.Силуанов на встрече отметил, что взаимодействие между странами стало одним из стабилизирующих факторов в период полицентричного мироустройства. "Проводимая сегодня деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство санкций неэффективна. Рост долга, ограничений, протекционизм лишь усиливают нестабильность в мире", - подчеркнул министр.

https://1prime.ru/20240814/gossluzhba-850873605.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон силуанов, расчеты в нацвалютах