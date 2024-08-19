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Силуанов оценил долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем
Силуанов оценил долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем - 19.08.2024, ПРАЙМ
Силуанов оценил долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем
Расчеты в нацвалютах между РФ и Китаем составляют более 90%, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T10:04+0300
2024-08-19T10:04+0300
2024-08-19T10:21+0300
россия
антон силуанов
расчеты в нацвалютах
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Расчеты в нацвалютах между РФ и Китаем составляют более 90%, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Десятый Российско-Китайский финансовый диалог. "Важно, что мы перешли на расчеты в национальных валютах. Более 90% расчетов проходят в рублях и юанях", - сказал Силуанов. Ранее в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пекин Силуанов говорил, что расчеты в валютах недружественных стран несут большие риски, поэтому Россия и Китай продолжат развивать расчеты в национальных валютах.Силуанов на встрече отметил, что взаимодействие между странами стало одним из стабилизирующих факторов в период полицентричного мироустройства. "Проводимая сегодня деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство санкций неэффективна. Рост долга, ограничений, протекционизм лишь усиливают нестабильность в мире", - подчеркнул министр.
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россия, антон силуанов, расчеты в нацвалютах
РОССИЯ, Антон Силуанов, расчеты в нацвалютах
Силуанов оценил долю расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем
Силуанов: более 90% расчетов между РФ и Китаем проходят в нацвалютах
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Расчеты в нацвалютах между РФ и Китаем составляют более 90%, заявил в понедельник министр финансов РФ Антон Силуанов.
Силуанов и министр финансов КНР Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Десятый Российско-Китайский финансовый диалог.
"Важно, что мы перешли на расчеты в национальных валютах. Более 90% расчетов проходят в рублях и юанях", - сказал Силуанов.
Ранее в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пекин Силуанов говорил, что расчеты в валютах недружественных стран несут большие риски, поэтому Россия и Китай продолжат развивать расчеты в национальных валютах.
Силуанов на встрече отметил, что взаимодействие между странами стало одним из стабилизирующих факторов в период полицентричного мироустройства. "Проводимая сегодня деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство санкций неэффективна. Рост долга, ограничений, протекционизм лишь усиливают нестабильность в мире", - подчеркнул министр.
Силуанов предложил сократить число чиновников и увеличить им зарплаты