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СМИ: компании из КНР просят использовать посредников для поставок в Россию
СМИ: компании из КНР просят использовать посредников для поставок в Россию - 19.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: компании из КНР просят использовать посредников для поставок в Россию
Поставщики из Китая все чаще просят российских покупателей осуществлять отгрузку товаров через третьи страны, передают "Известия" со ссылкой на заявление... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T10:19+0300
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2024-08-19T10:19+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поставщики из Китая все чаще просят российских покупателей осуществлять отгрузку товаров через третьи страны, передают "Известия" со ссылкой на заявление генерального директора АО "Первая группа" Алексея Порошина.Представители отрасли заявляют, что раньше основная проблема заключалась в переводе денег за товар из России в китайские банки. Однако теперь китайскую банковскую систему оказывает давление Запад, в результате чего ужесточается контроль над экспортом и импортом.Согласно изданию, это относится прежде всего к товарам, которые попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности (такие коды присваиваются каждому виду продукции). По словам опрошенных изданием экспертов, экспортно-импортные агенты работают над созданием новых каналов для платежей и продолжение работы.Отмечается, что проблемы с расчетами начались после вступления в силу 12-го пакета антироссийских мер, когда китайские банки отказались принимать платежи в долларах из России. Кроме того, некоторые китайские банки перестали проводить операции в юанях из РФ, а также закрыли корреспондентские счета российских контрагентов. Это привело к проблемам с логистикой и задержкам поставок.Однако, несмотря на ограничения, товарооборот между Китаем и Россией вырос на 1,6% с начала года, заключили в издании.
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россия, китай, товары
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, товары
СМИ: компании из КНР просят использовать посредников для поставок в Россию
"Известия": в Китае стали требовать вывозить товары в Россию через третьи страны
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.
Поставщики из Китая все чаще просят российских покупателей осуществлять отгрузку товаров через третьи страны, передают
"Известия" со ссылкой на заявление генерального директора АО "Первая группа" Алексея Порошина.
Представители отрасли заявляют, что раньше основная проблема заключалась в переводе денег за товар из России в китайские банки. Однако теперь китайскую банковскую систему оказывает давление Запад, в результате чего ужесточается контроль над экспортом и импортом.
Согласно изданию, это относится прежде всего к товарам, которые попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности (такие коды присваиваются каждому виду продукции).
По словам опрошенных изданием экспертов, экспортно-импортные агенты работают над созданием новых каналов для платежей и продолжение работы.
Отмечается, что проблемы с расчетами начались после вступления в силу 12-го пакета антироссийских мер, когда китайские банки отказались принимать платежи в долларах из России. Кроме того, некоторые китайские банки перестали проводить операции в юанях из РФ, а также закрыли корреспондентские счета российских контрагентов. Это привело к проблемам с логистикой и задержкам поставок.
Однако, несмотря на ограничения, товарооборот между Китаем и Россией вырос на 1,6% с начала года, заключили в издании.
Последнее средство: почему Китай не оставит Россию без юаней