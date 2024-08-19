https://1prime.ru/20240819/kitay-850971057.html

СМИ: компании из КНР просят использовать посредников для поставок в Россию

СМИ: компании из КНР просят использовать посредников для поставок в Россию - 19.08.2024, ПРАЙМ

СМИ: компании из КНР просят использовать посредников для поставок в Россию

Поставщики из Китая все чаще просят российских покупателей осуществлять отгрузку товаров через третьи страны, передают "Известия" со ссылкой на заявление... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T10:19+0300

2024-08-19T10:19+0300

2024-08-19T10:19+0300

экономика

россия

китай

товары

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Поставщики из Китая все чаще просят российских покупателей осуществлять отгрузку товаров через третьи страны, передают "Известия" со ссылкой на заявление генерального директора АО "Первая группа" Алексея Порошина.Представители отрасли заявляют, что раньше основная проблема заключалась в переводе денег за товар из России в китайские банки. Однако теперь китайскую банковскую систему оказывает давление Запад, в результате чего ужесточается контроль над экспортом и импортом.Согласно изданию, это относится прежде всего к товарам, которые попали в стоп-листы кодов по внешнеэкономической деятельности (такие коды присваиваются каждому виду продукции). По словам опрошенных изданием экспертов, экспортно-импортные агенты работают над созданием новых каналов для платежей и продолжение работы.Отмечается, что проблемы с расчетами начались после вступления в силу 12-го пакета антироссийских мер, когда китайские банки отказались принимать платежи в долларах из России. Кроме того, некоторые китайские банки перестали проводить операции в юанях из РФ, а также закрыли корреспондентские счета российских контрагентов. Это привело к проблемам с логистикой и задержкам поставок.Однако, несмотря на ограничения, товарооборот между Китаем и Россией вырос на 1,6% с начала года, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240816/yuan-850912464.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, товары