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В России деятельность Фонда Клуни признана нежелательной - 19.08.2024, ПРАЙМ
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В России деятельность Фонда Клуни признана нежелательной
В России деятельность Фонда Клуни признана нежелательной - 19.08.2024, ПРАЙМ
В России деятельность Фонда Клуни признана нежелательной
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации из США "Фонд Клуни за справедливость", сообщает... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T08:08+0300
2024-08-19T09:03+0300
сша
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации из США "Фонд Клуни за справедливость", сообщает ведомство.Фонд был основан в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, которая позиционирует себя как адвокат в области международного права."Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций", - подчеркнули в Генпрокуратуре.Как указали в ведомстве, прикрываясь гуманитарными идеями, "борцы за справедливость" с Мэдисон-авеню продвигают инициативы, касающиеся уголовного преследования высшего российского руководства.Кроме того, в фонде публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и неправительственных организациях, добавили в ведомстве.
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США
08:08 19.08.2024 (обновлено: 09:03 19.08.2024)
 
В России деятельность Фонда Клуни признана нежелательной

Прокуратура признала нежелательной организацией "Фонд Клуни за справедливость"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры
Здание Генеральной прокуратуры - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации из США "Фонд Клуни за справедливость", сообщает ведомство.
Фонд был основан в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, которая позиционирует себя как адвокат в области международного права.
"Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Наручники.
В России ужесточили ответственность за участие нежелательных организациях
8 августа, 19:57
Как указали в ведомстве, прикрываясь гуманитарными идеями, "борцы за справедливость" с Мэдисон-авеню продвигают инициативы, касающиеся уголовного преследования высшего российского руководства.
Кроме того, в фонде публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и неправительственных организациях, добавили в ведомстве.
 
США
 
 
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