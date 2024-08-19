https://1prime.ru/20240819/kofe-850984912.html

Эксперт назвал причину роста цен на кофе в августе

Эксперт назвал причину роста цен на кофе в августе - 19.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал причину роста цен на кофе в августе

Рост биржевых цен на кофе в мире на 11% в августе вызван двумя причинами: цены на арабику растут из-за плохой погоды в Бразилии, а попытки заменить ее менее... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T16:44+0300

2024-08-19T16:44+0300

2024-08-19T16:45+0300

экономика

мир

кофе

кофе робуста

арабика

кофе арабика

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Рост биржевых цен на кофе в мире на 11% в августе вызван двумя причинами: цены на арабику растут из-за плохой погоды в Бразилии, а попытки заменить ее менее популярной робустой уже разгоняет цены и на этот сорт, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. По информации ICE Futures, в понедельник стоимость сентябрьского фьючерса на кофе "робуста" достигла 4737 долларов за тонну. Это на 55% больше, чем в конце прошлого года, и на 11% — по сравнению с концом прошлого месяца. Также растет стоимость кофе "арабика", хотя и более сдержанно. Сегодня максимальная цена составила 2,496 доллара за фунт, или 5502,7 доллара за тонну. Это на треть больше уровня конца декабря и на 8,9% — по сравнению с концом июля."Цены на кофе подскочили после того, как заморозки в Бразилии усилили опасения по поводу стабильности поставок. Производители готовятся к новому похолоданию в ближайшие дни. Оно увеличивает риск для урожая в текущем и следующем сезоне. Ранее сообщалось о засухе в Бразилии. Сочетание заморозков, периодов интенсивных осадков и периодов засухи создает крайне неблагоприятные условия для производства кофе", — отмечает Миронюк. Он напомнил, что Бразилия является крупнейшим в мире производителем арабики, а сам этот сорт занимает 75% в мировом производстве кофе, тогда как на робусту приходится лишь 25%. "Спрос на кофе считается неэластичным из-за его популярности. Тем не менее сорт робуста становится товаром-заменителем для сорта арабика, что подталкивает цены вверх", — добавил эксперт. По словам Миронюка, быстро компенсировать складывающийся дефицит на рынке кофе невозможно: кофейным деревьям требуется около двух лет до появления первых зерен и около пяти лет до появления зерен, пригодных для сбора урожая.

https://1prime.ru/20240709/kofe-849966758.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, кофе, кофе робуста, арабика, кофе арабика