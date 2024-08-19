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Пустили корни в России: "безнравственные" компании встревожили Запад - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Пустили корни в России: "безнравственные" компании встревожили Запад
Пустили корни в России: "безнравственные" компании встревожили Запад - 19.08.2024, ПРАЙМ
Пустили корни в России: "безнравственные" компании встревожили Запад
Некоторый западные компании продолжают сотрудничать с Москвой из-за высокой прибыли, что укрепляет позиции России на международной арене, говорится в материале... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:40+0300
2024-08-19T16:40+0300
экономика
россия
запад
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Некоторый западные компании продолжают сотрудничать с Москвой из-за высокой прибыли, что укрепляет позиции России на международной арене, говорится в материале издания UnHerd."Не все западные компании, работающие в России, придерживаются четкой нравственной позиции", - сказано в публикации.Так, американская нефтяная компания SLB расширяет свою деятельность в России, размещая тысячи вакансий и регистрируя новые бренды. В отличие от своих американских конкурентов, которые продали свои российские предприятия после начала спецоперации на Украине, SLB не взяла на себя такие обязательства и продолжает работать в России.Несмотря на политическую риторику США, многие американские компании остаются в России, фокусируясь на чистой прибыли. Такие решения стали головной болью Вашингтона, стремящегося стать ведущим поставщиком ископаемого топлива в Европу.Компании, которые решили не уходить, делают ставку на то, что дополнительные риски окупятся сторицей в виде конкурентных преимуществ, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, запад
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД
16:40 19.08.2024
 
Пустили корни в России: "безнравственные" компании встревожили Запад

UnHerd: западные компании, оставшиеся в России, забыли о нравственности

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Некоторый западные компании продолжают сотрудничать с Москвой из-за высокой прибыли, что укрепляет позиции России на международной арене, говорится в материале издания UnHerd.
"Не все западные компании, работающие в России, придерживаются четкой нравственной позиции", - сказано в публикации.
Так, американская нефтяная компания SLB расширяет свою деятельность в России, размещая тысячи вакансий и регистрируя новые бренды. В отличие от своих американских конкурентов, которые продали свои российские предприятия после начала спецоперации на Украине, SLB не взяла на себя такие обязательства и продолжает работать в России.
Несмотря на политическую риторику США, многие американские компании остаются в России, фокусируясь на чистой прибыли. Такие решения стали головной болью Вашингтона, стремящегося стать ведущим поставщиком ископаемого топлива в Европу.
Компании, которые решили не уходить, делают ставку на то, что дополнительные риски окупятся сторицей в виде конкурентных преимуществ, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева)
Путин оценил перспективы российских компаний на рынке Азербайджана
15:40
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАД
 
 
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