Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках" - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240819/kompensatsiya-850984359.html
В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках"
В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках" - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках"
Пришло время поговорить о компенсации за подрыв "Северных потоков", заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит издание Rheinische Post. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:30+0300
2024-08-19T16:30+0300
северные потоки
украина
германия
сара вагенкнехт
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/37/842063761_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_211bd0f01ac76bff2b2068542353e6d0.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Пришло время поговорить о компенсации за подрыв "Северных потоков", заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит издание Rheinische Post."Вместо того чтобы продолжать просить немецких налогоплательщиков - в том числе через ЕС - финансировать украинский государственный бюджет и поставки оружия, пора бы поговорить о компенсации", — подчеркнула глава партии "Союз Сары Вагенкнехт". Такое предложение она высказала после известий о причастности лиц с украинским гражданством к подрыву трубопроводов. Вагенкнехт также уточнила, что в связи с подобным отношением украинцев к немецкому проекту ФРГ стоит исключить финансирование Киева из федерального бюджета.Призыв к возмещению Украиной причиненного ущерба в германской риторике звучит уже не первый раз. Так, сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг заявляли, что федеральное правительство должно потребовать от украинских и польских властей возмещение всех убытков.Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что подрыв трубопроводов был совершен украинским генералом Валерием Залужным. Также дополняется, что операция была совершена при логистической поддержке Польши.
https://1prime.ru/20240819/mid-850984104.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/37/842063761_201:0:2021:1365_1920x0_80_0_0_337ea2245caf527eaa89202613f988ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
северные потоки, украина, германия, сара вагенкнехт
Северные потоки, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Сара Вагенкнехт
16:30 19.08.2024
 
В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках"

Вагенкнехт подняла вопрос о компенсации за подрыв "Северных потоков"

© CC BY 2.0 / DIE LINKEСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© CC BY 2.0 / DIE LINKE
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Пришло время поговорить о компенсации за подрыв "Северных потоков", заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит издание Rheinische Post.
"Вместо того чтобы продолжать просить немецких налогоплательщиков - в том числе через ЕС - финансировать украинский государственный бюджет и поставки оружия, пора бы поговорить о компенсации", — подчеркнула глава партии "Союз Сары Вагенкнехт".
Такое предложение она высказала после известий о причастности лиц с украинским гражданством к подрыву трубопроводов. Вагенкнехт также уточнила, что в связи с подобным отношением украинцев к немецкому проекту ФРГ стоит исключить финансирование Киева из федерального бюджета.
Призыв к возмещению Украиной причиненного ущерба в германской риторике звучит уже не первый раз. Так, сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг заявляли, что федеральное правительство должно потребовать от украинских и польских властей возмещение всех убытков.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
В МИД осудили Лондон за ведение агрессивного антироссийского курса
16:11
Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что подрыв трубопроводов был совершен украинским генералом Валерием Залужным. Также дополняется, что операция была совершена при логистической поддержке Польши.
 
Северные потокиУКРАИНАГЕРМАНИЯСара Вагенкнехт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала