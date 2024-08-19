https://1prime.ru/20240819/kompensatsiya-850984359.html
В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках"
В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках" - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках"
Пришло время поговорить о компенсации за подрыв "Северных потоков", заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит издание Rheinische Post. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:30+0300
2024-08-19T16:30+0300
2024-08-19T16:30+0300
северные потоки
украина
германия
сара вагенкнехт
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/37/842063761_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_211bd0f01ac76bff2b2068542353e6d0.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Пришло время поговорить о компенсации за подрыв "Северных потоков", заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит издание Rheinische Post."Вместо того чтобы продолжать просить немецких налогоплательщиков - в том числе через ЕС - финансировать украинский государственный бюджет и поставки оружия, пора бы поговорить о компенсации", — подчеркнула глава партии "Союз Сары Вагенкнехт". Такое предложение она высказала после известий о причастности лиц с украинским гражданством к подрыву трубопроводов. Вагенкнехт также уточнила, что в связи с подобным отношением украинцев к немецкому проекту ФРГ стоит исключить финансирование Киева из федерального бюджета.Призыв к возмещению Украиной причиненного ущерба в германской риторике звучит уже не первый раз. Так, сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг заявляли, что федеральное правительство должно потребовать от украинских и польских властей возмещение всех убытков.Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что подрыв трубопроводов был совершен украинским генералом Валерием Залужным. Также дополняется, что операция была совершена при логистической поддержке Польши.
https://1prime.ru/20240819/mid-850984104.html
украина
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/37/842063761_201:0:2021:1365_1920x0_80_0_0_337ea2245caf527eaa89202613f988ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северные потоки, украина, германия, сара вагенкнехт
Северные потоки, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Сара Вагенкнехт
В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках"
Вагенкнехт подняла вопрос о компенсации за подрыв "Северных потоков"
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.
Пришло время поговорить о компенсации за подрыв "Северных потоков", заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит издание Rheinische Post.
"Вместо того чтобы продолжать просить немецких налогоплательщиков - в том числе через ЕС - финансировать украинский государственный бюджет и поставки оружия, пора бы поговорить о компенсации", — подчеркнула глава партии "Союз Сары Вагенкнехт".
Такое предложение она высказала после известий о причастности лиц с украинским гражданством к подрыву трубопроводов. Вагенкнехт также уточнила, что в связи с подобным отношением украинцев к немецкому проекту ФРГ стоит исключить финансирование Киева из федерального бюджета.
Призыв к возмещению Украиной причиненного ущерба в германской риторике звучит уже не первый раз. Так, сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг заявляли, что федеральное правительство должно потребовать от украинских и польских властей возмещение всех убытков.
В МИД осудили Лондон за ведение агрессивного антироссийского курса
Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что подрыв трубопроводов был совершен украинским генералом Валерием Залужным. Также дополняется, что операция была совершена при логистической поддержке Польши.