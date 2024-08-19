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В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках"

В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках" - 19.08.2024, ПРАЙМ

В Германии выступили с требованием после новостей о "Северных потоках"

Пришло время поговорить о компенсации за подрыв "Северных потоков", заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит издание Rheinische Post. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T16:30+0300

2024-08-19T16:30+0300

2024-08-19T16:30+0300

северные потоки

украина

германия

сара вагенкнехт

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Пришло время поговорить о компенсации за подрыв "Северных потоков", заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит издание Rheinische Post."Вместо того чтобы продолжать просить немецких налогоплательщиков - в том числе через ЕС - финансировать украинский государственный бюджет и поставки оружия, пора бы поговорить о компенсации", — подчеркнула глава партии "Союз Сары Вагенкнехт". Такое предложение она высказала после известий о причастности лиц с украинским гражданством к подрыву трубопроводов. Вагенкнехт также уточнила, что в связи с подобным отношением украинцев к немецкому проекту ФРГ стоит исключить финансирование Киева из федерального бюджета.Призыв к возмещению Украиной причиненного ущерба в германской риторике звучит уже не первый раз. Так, сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг заявляли, что федеральное правительство должно потребовать от украинских и польских властей возмещение всех убытков.Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что подрыв трубопроводов был совершен украинским генералом Валерием Залужным. Также дополняется, что операция была совершена при логистической поддержке Польши.

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северные потоки, украина, германия, сара вагенкнехт