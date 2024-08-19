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ВЭБ готов рассмотреть участие в проекте транспортного коридора "Север - Юг" - 19.08.2024, ПРАЙМ
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ВЭБ готов рассмотреть участие в проекте транспортного коридора "Север - Юг"
ВЭБ готов рассмотреть участие в проекте транспортного коридора "Север - Юг" - 19.08.2024, ПРАЙМ
ВЭБ готов рассмотреть участие в проекте транспортного коридора "Север - Юг"
ВЭБ готов рассмотреть участие в реализации проектов по пути следования международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" в целях расширения его... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T15:36+0300
2024-08-19T15:36+0300
экономика
вэб
мтк "север-юг"
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ВЭБ готов рассмотреть участие в реализации проектов по пути следования международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" в целях расширения его пропускной способности и создания сопутствующих инфраструктурных объектов, сообщила пресс-служба госкорпорации развития. "Россия активно сотрудничает с Азербайджаном в части развития "западного" ответвления МТК "Север - Юг", - такие слова председателя госкорпорации Игоря Шувалова, сказанные журналистам в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан, приводятся в сообщении. "Считаем этот проект стратегически значимым для развития торговых отношений с дружественными странами и готовы рассмотреть участие в реализации проектов, связанных с расширением пропускной способности коридора и созданием сопутствующей инфраструктуры. Особенно с учетом экспертизы ВЭБа в реализации транспортных инфраструктурных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства", - добавил он. Группа ВЭБ в лице Российского экспортного центра (РЭЦ) поддерживает российский бизнес, сотрудничающий с Азербайджаном, подчеркивает пресс-служба. Так, международный экспортный форум "Сделано в России" в Москве посетил ряд компаний Азербайджана, заинтересованных в организации прямого взаимодействия с российскими участниками внешнеэкономической деятельности. Среди них государственная нефтяная компания SOCAR и AzerSun Holding. "По итогам января–ноября 2023 года объем поддержанного РЭЦ несырьевого неэнергетического экспорта в Азербайджан составил более 200 миллионов долларов", - указывает пресс-служба.
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вэб, мтк "север-юг"
Экономика, ВЭБ, МТК "Север-Юг"
15:36 19.08.2024
 
ВЭБ готов рассмотреть участие в проекте транспортного коридора "Север - Юг"

ВЭБ готов рассмотреть участие в реализации проектов коридора "Север - Юг"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПМЭФ-2021. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2021. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ВЭБ готов рассмотреть участие в реализации проектов по пути следования международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" в целях расширения его пропускной способности и создания сопутствующих инфраструктурных объектов, сообщила пресс-служба госкорпорации развития.
"Россия активно сотрудничает с Азербайджаном в части развития "западного" ответвления МТК "Север - Юг", - такие слова председателя госкорпорации Игоря Шувалова, сказанные журналистам в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан, приводятся в сообщении.
"Считаем этот проект стратегически значимым для развития торговых отношений с дружественными странами и готовы рассмотреть участие в реализации проектов, связанных с расширением пропускной способности коридора и созданием сопутствующей инфраструктуры. Особенно с учетом экспертизы ВЭБа в реализации транспортных инфраструктурных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства", - добавил он.
Группа ВЭБ в лице Российского экспортного центра (РЭЦ) поддерживает российский бизнес, сотрудничающий с Азербайджаном, подчеркивает пресс-служба. Так, международный экспортный форум "Сделано в России" в Москве посетил ряд компаний Азербайджана, заинтересованных в организации прямого взаимодействия с российскими участниками внешнеэкономической деятельности. Среди них государственная нефтяная компания SOCAR и AzerSun Holding.
"По итогам января–ноября 2023 года объем поддержанного РЭЦ несырьевого неэнергетического экспорта в Азербайджан составил более 200 миллионов долларов", - указывает пресс-служба.
 
ЭкономикаВЭБМТК "Север-Юг"
 
 
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