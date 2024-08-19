https://1prime.ru/20240819/krokus-850971989.html
Суд может продлить арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд может продлить арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - 19.08.2024, ПРАЙМ
Суд может продлить арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Московский Басманный суд 19 августа рассмотрит ходатайство о продлении ареста четырем фигурантам дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T10:44+0300
2024-08-19T10:44+0300
2024-08-19T10:45+0300
россия
теракт
суд
крокус сити холл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Московский Басманный суд 19 августа рассмотрит ходатайство о продлении ареста четырем фигурантам дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле", рассказали агентству РИА Новости в инстанции."В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении четырех обвиняемых, его рассмотрят сегодня", - рассказал собеседник агентства. Ранее 16 августа московский суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни и срок следствия по делу. Арест фигурантов был продлен до 22 ноября. Также отмечалось, что судебные приставы намерены взыскать долги с фигурантов дела, сумма которых за три месяца достигла 15 390 тысяч рублей. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
https://1prime.ru/20240804/svidetel-850651012.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, теракт, суд, крокус сити холл
РОССИЯ, теракт, суд, Крокус сити холл
Суд может продлить арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд 19 августа может продлить арест 4 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Московский Басманный суд 19 августа рассмотрит ходатайство о продлении ареста четырем фигурантам дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле", рассказали агентству РИА Новости в инстанции.
"В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении четырех обвиняемых, его рассмотрят сегодня", - рассказал собеседник агентства.
Ранее 16 августа московский суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни и срок следствия по делу. Арест фигурантов был продлен до 22 ноября.
Также отмечалось, что судебные приставы намерены взыскать долги с фигурантов дела, сумма которых за три месяца достигла 15 390 тысяч рублей.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
В деле о теракте в "Крокусе" появился новый свидетель