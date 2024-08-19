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Суд может продлить арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд может продлить арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - 19.08.2024, ПРАЙМ

Суд может продлить арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Московский Басманный суд 19 августа рассмотрит ходатайство о продлении ареста четырем фигурантам дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T10:44+0300

2024-08-19T10:44+0300

2024-08-19T10:45+0300

россия

теракт

суд

крокус сити холл

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Московский Басманный суд 19 августа рассмотрит ходатайство о продлении ареста четырем фигурантам дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле", рассказали агентству РИА Новости в инстанции."В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении четырех обвиняемых, его рассмотрят сегодня", - рассказал собеседник агентства. Ранее 16 августа московский суд продлил арест предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни и срок следствия по делу. Арест фигурантов был продлен до 22 ноября. Также отмечалось, что судебные приставы намерены взыскать долги с фигурантов дела, сумма которых за три месяца достигла 15 390 тысяч рублей. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.

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россия, теракт, суд, крокус сити холл