https://1prime.ru/20240819/latviya-850977110.html
Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы"
Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы" - 19.08.2024, ПРАЙМ
Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы"
Латвийские власти 20 августа выставят на аукцион культурный центр "Дом Москвы", который был национализирован зимой, следует из материала, опубликованного в... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T12:51+0300
2024-08-19T12:51+0300
2024-08-19T12:51+0300
россия
латвия
национализация
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/41/762014161_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_e69e609026cc1e407f2b97b95c9c9545.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Латвийские власти 20 августа выставят на аукцион культурный центр "Дом Москвы", который был национализирован зимой, следует из материала, опубликованного в Латвийском официальном вестнике.Согласно публикации, вырученные средства планируется предоставить Украине в качестве военной помощи. Отмечается, что "Дом Москвы" представляет собой емельный участок площадью 966 квадратных метров и здание по адресу улица Марияс. Начальная стоимость такого лота составит 3,57 миллиона евро.Ранее зимой парламент Латвии принял решение об окончательной национализации культурного центра "Дом Москвы" в Риге. Власти объяснили эту меру предотвращением угроз безопасности.
https://1prime.ru/20240813/drony-850863824.html
латвия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/41/762014161_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_a6222a443bba1a56a9bfae76e0aa705c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латвия, национализация
РОССИЯ, ЛАТВИЯ, национализация
Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы"
Латвия 20 августа выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы"
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Латвийские власти 20 августа выставят на аукцион культурный центр "Дом Москвы", который был национализирован зимой, следует из материала, опубликованного в Латвийском официальном вестнике.
Согласно публикации, вырученные средства планируется предоставить Украине в качестве военной помощи.
Отмечается, что "Дом Москвы" представляет собой емельный участок площадью 966 квадратных метров и здание по адресу улица Марияс. Начальная стоимость такого лота составит 3,57 миллиона евро.
Ранее зимой парламент Латвии принял решение об окончательной национализации культурного центра "Дом Москвы" в Риге. Власти объяснили эту меру предотвращением угроз безопасности.
Латвия подготовила еще 500 дронов для передачи Украине