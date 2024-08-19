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Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы" - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы"
Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы" - 19.08.2024, ПРАЙМ
Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы"
Латвийские власти 20 августа выставят на аукцион культурный центр "Дом Москвы", который был национализирован зимой, следует из материала, опубликованного в... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T12:51+0300
2024-08-19T12:51+0300
россия
латвия
национализация
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Латвийские власти 20 августа выставят на аукцион культурный центр "Дом Москвы", который был национализирован зимой, следует из материала, опубликованного в Латвийском официальном вестнике.Согласно публикации, вырученные средства планируется предоставить Украине в качестве военной помощи. Отмечается, что "Дом Москвы" представляет собой емельный участок площадью 966 квадратных метров и здание по адресу улица Марияс. Начальная стоимость такого лота составит 3,57 миллиона евро.Ранее зимой парламент Латвии принял решение об окончательной национализации культурного центра "Дом Москвы" в Риге. Власти объяснили эту меру предотвращением угроз безопасности.
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россия, латвия, национализация
РОССИЯ, ЛАТВИЯ, национализация
12:51 19.08.2024
 
Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы"

Латвия 20 августа выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы"

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Латвии
%Флаг Латвии - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Латвийские власти 20 августа выставят на аукцион культурный центр "Дом Москвы", который был национализирован зимой, следует из материала, опубликованного в Латвийском официальном вестнике.
Согласно публикации, вырученные средства планируется предоставить Украине в качестве военной помощи.
Отмечается, что "Дом Москвы" представляет собой емельный участок площадью 966 квадратных метров и здание по адресу улица Марияс. Начальная стоимость такого лота составит 3,57 миллиона евро.
Ранее зимой парламент Латвии принял решение об окончательной национализации культурного центра "Дом Москвы" в Риге. Власти объяснили эту меру предотвращением угроз безопасности.
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РОССИЯЛАТВИЯнационализация
 
 
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