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Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы"

Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы" - 19.08.2024, ПРАЙМ

Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы"

Латвийские власти 20 августа выставят на аукцион культурный центр "Дом Москвы", который был национализирован зимой, следует из материала, опубликованного в... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T12:51+0300

2024-08-19T12:51+0300

2024-08-19T12:51+0300

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национализация

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Латвийские власти 20 августа выставят на аукцион культурный центр "Дом Москвы", который был национализирован зимой, следует из материала, опубликованного в Латвийском официальном вестнике.Согласно публикации, вырученные средства планируется предоставить Украине в качестве военной помощи. Отмечается, что "Дом Москвы" представляет собой емельный участок площадью 966 квадратных метров и здание по адресу улица Марияс. Начальная стоимость такого лота составит 3,57 миллиона евро.Ранее зимой парламент Латвии принял решение об окончательной национализации культурного центра "Дом Москвы" в Риге. Власти объяснили эту меру предотвращением угроз безопасности.

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россия, латвия, национализация