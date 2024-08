Fix Price прекратила листинг ГДР на основном рынке Лондонской биржи

https://1prime.ru/20240819/listing-850992098.html

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price сообщила о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок (ГДР) в стандартном сегменте листинга официального списка и отмене допуска ГДР к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи, сообщается в пресс-релизе компании. "Fix Price... настоящим сообщает: все глобальные депозитарные расписки, выпущенные в соответствии с Положением S... и все глобальные депозитарные расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144A... представляющие акции компании номинальной стоимостью 0,0000374 евро каждая, сегодня были исключены из официального списка управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA). Также отменен допуск ГДР к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи", — говорится в сообщении. Более того, компания сообщила о смене депозитария ГДР программы и назначила RCS Trust and Corporate Services Ltd. депозитарием-преемником. Уточняется, что смена депозитария не повлияет на торги ГДР, а перевод программы ГДР от The Bank of New York Mellon, текущего банка-депозитария, к депозитарию-преемнику будет осуществлен в рабочем порядке. Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии и Армении. Чистая прибыль компании за прошлый год выросла почти на 70% и составила 35,707 миллиарда рублей.

