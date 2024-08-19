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В перевернувшемся в Литве автобусе были россияне с двойным гражданством

В перевернувшемся в Литве автобусе были россияне с двойным гражданством - 19.08.2024, ПРАЙМ

В перевернувшемся в Литве автобусе были россияне с двойным гражданством

В автобусе, который перевернулся в Литве, находились 20 пассажиров. Все они были гражданами Российской Федерации с двойным гражданством, сообщили журналистам в... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T14:54+0300

2024-08-19T14:54+0300

2024-08-19T14:54+0300

происшествия

калининград

автобус

литва

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КАЛИНИНГРАД, 19 авг — ПРАЙМ. В автобусе, который перевернулся в Литве, находились 20 пассажиров. Все они были гражданами Российской Федерации с двойным гражданством, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Калининградской области. В понедельник в приграничном с Россией районе Литвы автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся. Портал Delfi со ссылкой на спасательную службу сообщает, что 26 из 47 пассажиров были доставлены в больницу. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.По информации министерства развития инфраструктуры Калининградской области, в воскресенье, 18 августа, в 21:30 от автовокзала Калининграда отправился автобус "Эколайн" в Ригу. Автобусом владеет латвийский перевозчик, а водителем является гражданин Латвии. В автобусе находились 46 пассажиров, среди которых было 20 граждан РФ с двойным гражданством. По предварительным данным, в результате аварии, произошедшей на территории Литовской Республики, пострадали 26 пассажиров автобуса. Остальные пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, будут отправлены в Ригу на резервном автобусе. Мы поддерживаем связь с посольством России и готовы оказать любую необходимую помощь.

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калининград, автобус, литва