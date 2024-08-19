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СМИ узнало об ухудшении условий логистики с Китаем - 19.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240819/logistika-850970677.html
СМИ узнало об ухудшении условий логистики с Китаем
СМИ узнало об ухудшении условий логистики с Китаем - 19.08.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало об ухудшении условий логистики с Китаем
Между Китаем и Россией продолжают нарастать сложности с платежами и логистикой. Китайские поставщики просят вывозить товары через третьи страны из-за санкций,... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T10:11+0300
2024-08-19T10:12+0300
экономика
россия
китай
санкции против рф
логистика
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Между Китаем и Россией продолжают нарастать сложности с платежами и логистикой. Китайские поставщики просят вывозить товары через третьи страны из-за санкций, пишет газета "Известия".Изменения в логистике начались с середины июля, особенно для товаров, попавших в стоп-лист. Основной причиной ужесточения условий доставки является давление Запада на китайскую банковскую систему. Некоторые поставщики опасаются "российского следа" и просят отгружать товар через третьи страны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперты считают, что бизнес найдет новые способы доставки товаров из Китая, несмотря на дополнительные расходы. Некоторые логистические компании уже начали использовать новые маршруты, но они требуют времени на формирование.Имеются и альтернативные каналы для платежей. В 2022 году были разработаны основные схемы доставки товаров через третьи страны, включая Киргизию и Казахстан. Юго-Восточная Азия, Турция и страны Персидского залива также участвуют в этом процессе, что приносит выгоду для транзитных стран.Как отмечается, несмотря на сложности, товарооборот между Китаем и Россией продолжает расти, и Россия остается важным партнером для КНР. Доля Китая во внешнеторговом обороте России составляет около 45%, что делает расчеты с ним стратегически важными.Участники рынка высказываются в пользу необходимости развивать новую инфраструктуру трансграничных расчетов для стабильности поставок. Кроме того,эффективным инструментом для увеличения объема платежей и товаропотока с Китаем может стать криптовалюта. Недавно президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить внешнеторговые расчеты в цифровой валюте с 1 сентября 2024 года.
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россия, китай, санкции против рф, логистика
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, санкции против РФ, логистика
10:11 19.08.2024 (обновлено: 10:12 19.08.2024)
 
СМИ узнало об ухудшении условий логистики с Китаем

"Известия": поставщики из КНР просят ввозить товары в Россию через третьи страны

© РИА Новости . Дмитрий Тупиков | Перейти в медиабанкМост через Амур между Россией и Китаем
Мост через Амур между Россией и Китаем - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Тупиков
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Между Китаем и Россией продолжают нарастать сложности с платежами и логистикой. Китайские поставщики просят вывозить товары через третьи страны из-за санкций, пишет газета "Известия".
Изменения в логистике начались с середины июля, особенно для товаров, попавших в стоп-лист. Основной причиной ужесточения условий доставки является давление Запада на китайскую банковскую систему. Некоторые поставщики опасаются "российского следа" и просят отгружать товар через третьи страны.
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Эксперты считают, что бизнес найдет новые способы доставки товаров из Китая, несмотря на дополнительные расходы. Некоторые логистические компании уже начали использовать новые маршруты, но они требуют времени на формирование.
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"Бартер и третьи страны": Проблему с платежами РФ в Китай назвали решаемой
12 августа, 16:14
Имеются и альтернативные каналы для платежей. В 2022 году были разработаны основные схемы доставки товаров через третьи страны, включая Киргизию и Казахстан. Юго-Восточная Азия, Турция и страны Персидского залива также участвуют в этом процессе, что приносит выгоду для транзитных стран.
Как отмечается, несмотря на сложности, товарооборот между Китаем и Россией продолжает расти, и Россия остается важным партнером для КНР. Доля Китая во внешнеторговом обороте России составляет около 45%, что делает расчеты с ним стратегически важными.
Участники рынка высказываются в пользу необходимости развивать новую инфраструктуру трансграничных расчетов для стабильности поставок. Кроме того,
эффективным инструментом для увеличения объема платежей и товаропотока с Китаем может стать криптовалюта. Недавно президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить внешнеторговые расчеты в цифровой валюте с 1 сентября 2024 года.
 
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