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СМИ узнало об ухудшении условий логистики с Китаем
СМИ узнало об ухудшении условий логистики с Китаем - 19.08.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало об ухудшении условий логистики с Китаем
Между Китаем и Россией продолжают нарастать сложности с платежами и логистикой. Китайские поставщики просят вывозить товары через третьи страны из-за санкций,... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T10:11+0300
2024-08-19T10:11+0300
2024-08-19T10:12+0300
экономика
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санкции против рф
логистика
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Между Китаем и Россией продолжают нарастать сложности с платежами и логистикой. Китайские поставщики просят вывозить товары через третьи страны из-за санкций, пишет газета "Известия".Изменения в логистике начались с середины июля, особенно для товаров, попавших в стоп-лист. Основной причиной ужесточения условий доставки является давление Запада на китайскую банковскую систему. Некоторые поставщики опасаются "российского следа" и просят отгружать товар через третьи страны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперты считают, что бизнес найдет новые способы доставки товаров из Китая, несмотря на дополнительные расходы. Некоторые логистические компании уже начали использовать новые маршруты, но они требуют времени на формирование.Имеются и альтернативные каналы для платежей. В 2022 году были разработаны основные схемы доставки товаров через третьи страны, включая Киргизию и Казахстан. Юго-Восточная Азия, Турция и страны Персидского залива также участвуют в этом процессе, что приносит выгоду для транзитных стран.Как отмечается, несмотря на сложности, товарооборот между Китаем и Россией продолжает расти, и Россия остается важным партнером для КНР. Доля Китая во внешнеторговом обороте России составляет около 45%, что делает расчеты с ним стратегически важными.Участники рынка высказываются в пользу необходимости развивать новую инфраструктуру трансграничных расчетов для стабильности поставок. Кроме того,эффективным инструментом для увеличения объема платежей и товаропотока с Китаем может стать криптовалюта. Недавно президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить внешнеторговые расчеты в цифровой валюте с 1 сентября 2024 года.
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россия, китай, санкции против рф, логистика
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, санкции против РФ, логистика
СМИ узнало об ухудшении условий логистики с Китаем
"Известия": поставщики из КНР просят ввозить товары в Россию через третьи страны
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ.
Между Китаем и Россией продолжают нарастать сложности с платежами и логистикой. Китайские поставщики просят вывозить товары через третьи страны из-за санкций, пишет газета "Известия"
.
Изменения в логистике начались с середины июля, особенно для товаров, попавших в стоп-лист. Основной причиной ужесточения условий доставки является давление Запада на китайскую банковскую систему. Некоторые поставщики опасаются "российского следа" и просят отгружать товар через третьи страны.
Эксперты считают, что бизнес найдет новые способы доставки товаров из Китая, несмотря на дополнительные расходы. Некоторые логистические компании уже начали использовать новые маршруты, но они требуют времени на формирование.
"Бартер и третьи страны": Проблему с платежами РФ в Китай назвали решаемой
Имеются и альтернативные каналы для платежей. В 2022 году были разработаны основные схемы доставки товаров через третьи страны, включая Киргизию и Казахстан. Юго-Восточная Азия, Турция и страны Персидского залива также участвуют в этом процессе, что приносит выгоду для транзитных стран.
Как отмечается, несмотря на сложности, товарооборот между Китаем и Россией продолжает расти, и Россия остается важным партнером для КНР. Доля Китая во внешнеторговом обороте России составляет около 45%, что делает расчеты с ним стратегически важными.
Участники рынка высказываются в пользу необходимости развивать новую инфраструктуру трансграничных расчетов для стабильности поставок. Кроме того,
эффективным инструментом для увеличения объема платежей и товаропотока с Китаем может стать криптовалюта. Недавно президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить внешнеторговые расчеты в цифровой валюте с 1 сентября 2024 года.