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В МИД осудили Лондон за ведение агрессивного антироссийского курса - 19.08.2024, ПРАЙМ
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В МИД осудили Лондон за ведение агрессивного антироссийского курса
В МИД осудили Лондон за ведение агрессивного антироссийского курса - 19.08.2024, ПРАЙМ
В МИД осудили Лондон за ведение агрессивного антироссийского курса
Власти России видят продолжение ведения Британией агрессивного антироссийского курса, говорится в материале, опубликованном на сайте российского Министерства... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:11+0300
2024-08-19T16:11+0300
политика
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Власти России видят продолжение ведения Британией агрессивного антироссийского курса, говорится в материале, опубликованном на сайте российского Министерства иностранных дел.Согласно информации ведомства, Лондон, ведя такую политику, преследует заведомо провальную цель нанести Москве "стратегическое поражение на поле боя". В МИД добавили, что все это демонстрирует пропитанный русофобией настрой британских властей."Вновь отмечаем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует заведомо провальную задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", активно применяет механизм нелегитимных санкционных ограничений и ведет основанную на лжи и лицемерии информационно-пропагандистскую кампанию", - говорится в сообщении.
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россия, великобритания
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16:11 19.08.2024
 
В МИД осудили Лондон за ведение агрессивного антироссийского курса

МИД: вновь отмечаем продолжение Лондоном агрессивного антироссийского курса

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Власти России видят продолжение ведения Британией агрессивного антироссийского курса, говорится в материале, опубликованном на сайте российского Министерства иностранных дел.
Согласно информации ведомства, Лондон, ведя такую политику, преследует заведомо провальную цель нанести Москве "стратегическое поражение на поле боя". В МИД добавили, что все это демонстрирует пропитанный русофобией настрой британских властей.
"Вновь отмечаем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует заведомо провальную задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", активно применяет механизм нелегитимных санкционных ограничений и ведет основанную на лжи и лицемерии информационно-пропагандистскую кампанию", - говорится в сообщении.
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