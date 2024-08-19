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Трудовым мигрантам хотят запретить перевозить свои семьи в Россию - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Трудовым мигрантам хотят запретить перевозить свои семьи в Россию
Трудовым мигрантам хотят запретить перевозить свои семьи в Россию - 19.08.2024, ПРАЙМ
Трудовым мигрантам хотят запретить перевозить свои семьи в Россию
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким внесет в нижнюю палату проект закона, который ограничивает трудовым мигрантам... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T08:17+0300
2024-08-19T08:18+0300
трудовые мигранты
лдпр
госдума
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким внесет в нижнюю палату проект закона, который ограничивает трудовым мигрантам без российского гражданства право перевозить в страну свои семьи.Законопроект имеется в распоряжении РИА Новости. По словам его авторов, речь идет о низкоквалифицированных специалистах, которые пребывают в России только на основании трудового договора или патента, не имея при этом законных оснований на проживание в стране, например российского гражданства.Исключения из закона составят члены семей иностранных работников, которые обладают высокой квалификацией. "Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям", - подчеркнул Слуцкий.По его словам, нередки случаи, когда квартиры, где живут мигранты, не платят за жилищно-коммунальные услуги, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники. "Все эти проблемы нужно ликвидировать и запретить неквалифицированным иностранцам привозить семью на период их трудоустройства. Приехал, отработал - домой. Иного разговора быть не должно", - подчеркнул парламентарий.Как считают инициаторы, в настоящее время есть тенденция к тому, что дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в РФ вместе с ними на основании их трудовых договоров или патентов. Это, как считают депутаты, влечет бесконтрольный миграционный приток и напряженность в обществе.Документом подразумевается, что наличие трудового договора либо патента у трудового мигранта больше не будет основанием для того, чтобы члены его семьи имели право на переезд в Россию.
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трудовые мигранты, лдпр, госдума
Трудовые мигранты, ЛДПР, Госдума
08:17 19.08.2024 (обновлено: 08:18 19.08.2024)
 
Трудовым мигрантам хотят запретить перевозить свои семьи в Россию

ЛДПР внесет проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким внесет в нижнюю палату проект закона, который ограничивает трудовым мигрантам без российского гражданства право перевозить в страну свои семьи.
Законопроект имеется в распоряжении РИА Новости. По словам его авторов, речь идет о низкоквалифицированных специалистах, которые пребывают в России только на основании трудового договора или патента, не имея при этом законных оснований на проживание в стране, например российского гражданства.
Исключения из закона составят члены семей иностранных работников, которые обладают высокой квалификацией.
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"Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям", - подчеркнул Слуцкий.
По его словам, нередки случаи, когда квартиры, где живут мигранты, не платят за жилищно-коммунальные услуги, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники.
"Все эти проблемы нужно ликвидировать и запретить неквалифицированным иностранцам привозить семью на период их трудоустройства. Приехал, отработал - домой. Иного разговора быть не должно", - подчеркнул парламентарий.
Как считают инициаторы, в настоящее время есть тенденция к тому, что дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в РФ вместе с ними на основании их трудовых договоров или патентов. Это, как считают депутаты, влечет бесконтрольный миграционный приток и напряженность в обществе.
Документом подразумевается, что наличие трудового договора либо патента у трудового мигранта больше не будет основанием для того, чтобы члены его семьи имели право на переезд в Россию.
 
Трудовые мигрантыЛДПРГосдума
 
 
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