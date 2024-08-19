https://1prime.ru/20240819/mikrofinansirovanie-850990131.html

ЦБ предложил сформировать новую конфигурацию рынка микрофинансирования

ЦБ предложил сформировать новую конфигурацию рынка микрофинансирования - 19.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ предложил сформировать новую конфигурацию рынка микрофинансирования

ЦБ предлагает в период 2025-2027 годов выделить из микрофинансирования компании, не осуществляющие выдачу краткосрочных дорогих микрозаймов, и оставить в нем... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T19:21+0300

2024-08-19T19:21+0300

2024-08-19T19:21+0300

банк россии

россия

банк россия

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ЦБ предлагает в период 2025-2027 годов выделить из микрофинансирования компании, не осуществляющие выдачу краткосрочных дорогих микрозаймов, и оставить в нем организации, выдающие займы со ставкой выше 100% годовых, регулирование займов планируется пересмотреть, сообщает пресс-служба Банка России. "Банк России предлагает в ближайшие 3 года изменить структуру рынка микрофинансирования, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты. В статусе микрофинансовых продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы - свыше 100% годовых. Для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы", - сообщает ЦБ. Регулятор обращает внимание, что сейчас одной из проблем развития микрофинансирования остается низкое доверие к этому рынку. С этим сталкиваются и организации, которые финансируют предпринимателей, предоставляют POS-займы и рассрочку и не создают повышенных социальных рисков. Напротив, они стимулируют предложение товаров и услуг при умеренном уровне процентных ставок. Основные изменения затронут рынок наиболее дорогих потребительских займов, отмечает ЦБ. В настоящее время, как отмечается в сообщении, значительный объем таких займов выдается под максимально допустимую процентную ставку, которая не зависит от вида продукта и качества заемщика. Около трети из них переоформляются, а неуплаченные проценты включаются в тело нового займа, в результате чего граждане оказываются втянутыми в долговую спираль. "Предлагается установить лимит на количество одновременно действующих договоров - 1 заем до погашения. Планируется также ввести период охлаждения между оформлением займов - не менее 3 календарных дней. И будет снижен уровень максимальной переплаты по займу с 130 до 100% от тела долга", - указывает ЦБ. Все эти меры помогут сделать займы более доступными для населения и бизнеса, позволят оградить людей от неконтролируемого роста долга и повысить уровень доверия к участникам рынка, считает регулятор. Ответы на вопросы, поставленные в докладе ЦБ для общественных консультаций, и предложения о развитии рынка микрофинансовых организаций регулятор ожидает до 20 сентября 2024 года включительно.

https://1prime.ru/20240112/842781609.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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