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ЦБ предложил сформировать новую конфигурацию рынка микрофинансирования - 19.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ предложил сформировать новую конфигурацию рынка микрофинансирования
ЦБ предложил сформировать новую конфигурацию рынка микрофинансирования - 19.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ предложил сформировать новую конфигурацию рынка микрофинансирования
ЦБ предлагает в период 2025-2027 годов выделить из микрофинансирования компании, не осуществляющие выдачу краткосрочных дорогих микрозаймов, и оставить в нем... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T19:21+0300
2024-08-19T19:21+0300
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россия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ЦБ предлагает в период 2025-2027 годов выделить из микрофинансирования компании, не осуществляющие выдачу краткосрочных дорогих микрозаймов, и оставить в нем организации, выдающие займы со ставкой выше 100% годовых, регулирование займов планируется пересмотреть, сообщает пресс-служба Банка России. "Банк России предлагает в ближайшие 3 года изменить структуру рынка микрофинансирования, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты. В статусе микрофинансовых продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы - свыше 100% годовых. Для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы", - сообщает ЦБ. Регулятор обращает внимание, что сейчас одной из проблем развития микрофинансирования остается низкое доверие к этому рынку. С этим сталкиваются и организации, которые финансируют предпринимателей, предоставляют POS-займы и рассрочку и не создают повышенных социальных рисков. Напротив, они стимулируют предложение товаров и услуг при умеренном уровне процентных ставок. Основные изменения затронут рынок наиболее дорогих потребительских займов, отмечает ЦБ. В настоящее время, как отмечается в сообщении, значительный объем таких займов выдается под максимально допустимую процентную ставку, которая не зависит от вида продукта и качества заемщика. Около трети из них переоформляются, а неуплаченные проценты включаются в тело нового займа, в результате чего граждане оказываются втянутыми в долговую спираль. "Предлагается установить лимит на количество одновременно действующих договоров - 1 заем до погашения. Планируется также ввести период охлаждения между оформлением займов - не менее 3 календарных дней. И будет снижен уровень максимальной переплаты по займу с 130 до 100% от тела долга", - указывает ЦБ. Все эти меры помогут сделать займы более доступными для населения и бизнеса, позволят оградить людей от неконтролируемого роста долга и повысить уровень доверия к участникам рынка, считает регулятор. Ответы на вопросы, поставленные в докладе ЦБ для общественных консультаций, и предложения о развитии рынка микрофинансовых организаций регулятор ожидает до 20 сентября 2024 года включительно.
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россия, банк россия
Банк России, РОССИЯ, банк Россия
19:21 19.08.2024
 
ЦБ предложил сформировать новую конфигурацию рынка микрофинансирования

ЦБ предложил сформировать новую конфигурацию рынка микрофинансирования

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ЦБ предлагает в период 2025-2027 годов выделить из микрофинансирования компании, не осуществляющие выдачу краткосрочных дорогих микрозаймов, и оставить в нем организации, выдающие займы со ставкой выше 100% годовых, регулирование займов планируется пересмотреть, сообщает пресс-служба Банка России.
"Банк России предлагает в ближайшие 3 года изменить структуру рынка микрофинансирования, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты. В статусе микрофинансовых продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы - свыше 100% годовых. Для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы", - сообщает ЦБ.
Регулятор обращает внимание, что сейчас одной из проблем развития микрофинансирования остается низкое доверие к этому рынку. С этим сталкиваются и организации, которые финансируют предпринимателей, предоставляют POS-займы и рассрочку и не создают повышенных социальных рисков. Напротив, они стимулируют предложение товаров и услуг при умеренном уровне процентных ставок.
Роскомнадзор - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2024
В РКН назвали долю жалоб на мошенничество в сфере микрофинансирования
12 января, 12:13
Основные изменения затронут рынок наиболее дорогих потребительских займов, отмечает ЦБ. В настоящее время, как отмечается в сообщении, значительный объем таких займов выдается под максимально допустимую процентную ставку, которая не зависит от вида продукта и качества заемщика. Около трети из них переоформляются, а неуплаченные проценты включаются в тело нового займа, в результате чего граждане оказываются втянутыми в долговую спираль.
"Предлагается установить лимит на количество одновременно действующих договоров - 1 заем до погашения. Планируется также ввести период охлаждения между оформлением займов - не менее 3 календарных дней. И будет снижен уровень максимальной переплаты по займу с 130 до 100% от тела долга", - указывает ЦБ.
Все эти меры помогут сделать займы более доступными для населения и бизнеса, позволят оградить людей от неконтролируемого роста долга и повысить уровень доверия к участникам рынка, считает регулятор.
Ответы на вопросы, поставленные в докладе ЦБ для общественных консультаций, и предложения о развитии рынка микрофинансовых организаций регулятор ожидает до 20 сентября 2024 года включительно.
 
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