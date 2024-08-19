https://1prime.ru/20240819/morozhenoe-850978067.html
"Ъ": в России почти вдвое выросли продажи одного продукта из Южной Кореи
"Ъ": в России почти вдвое выросли продажи одного продукта из Южной Кореи - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Ъ": в России почти вдвое выросли продажи одного продукта из Южной Кореи
Продажи мороженого из Южной Кореи в России с июля 2023 года по июль 2024 года выросли практически на 90 процентов в денежном выражении, пишет "Коммерсантъ" со... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T13:10+0300
2024-08-19T13:10+0300
2024-08-19T13:11+0300
россия
южная корея
мороженое
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи мороженого из Южной Кореи в России с июля 2023 года по июль 2024 года выросли практически на 90 процентов в денежном выражении, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные NielsenIQ.По данным издания, общий спрос на мороженое в этот период увеличился только на 27,3% в денежном выражении и на 19,4% в натуральном выражении. Продажи южнокорейского мороженого в основном увеличиваются в розничных сетях.Доля корейского мороженого в ассортименте российских торговых сетей составляет около трех процентов, а общая доля импортного мороженого не превышает 7-8%. Большая часть импортируемого мороженого поставляется из Белоруссии, Италии и Казахстана, заключили в материале.
https://1prime.ru/20240818/morozhenoe-850959931.html
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россия, южная корея, мороженое
РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, мороженое
"Ъ": в России почти вдвое выросли продажи одного продукта из Южной Кореи
"Ъ": продажи корейского мороженого в России выросли почти вдвое в 2024 году
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ.
Продажи мороженого из Южной Кореи в России с июля 2023 года по июль 2024 года выросли практически на 90 процентов в денежном выражении, пишет
"Коммерсантъ" со ссылкой на данные NielsenIQ.
По данным издания, общий спрос на мороженое в этот период увеличился только на 27,3% в денежном выражении и на 19,4% в натуральном выражении. Продажи южнокорейского мороженого в основном увеличиваются в розничных сетях.
Доля корейского мороженого в ассортименте российских торговых сетей составляет около трех процентов, а общая доля импортного мороженого не превышает 7-8%. Большая часть импортируемого мороженого поставляется из Белоруссии, Италии и Казахстана, заключили в материале.
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