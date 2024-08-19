Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ъ": в России почти вдвое выросли продажи одного продукта из Южной Кореи - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240819/morozhenoe-850978067.html
"Ъ": в России почти вдвое выросли продажи одного продукта из Южной Кореи
"Ъ": в России почти вдвое выросли продажи одного продукта из Южной Кореи - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Ъ": в России почти вдвое выросли продажи одного продукта из Южной Кореи
Продажи мороженого из Южной Кореи в России с июля 2023 года по июль 2024 года выросли практически на 90 процентов в денежном выражении, пишет "Коммерсантъ" со... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T13:10+0300
2024-08-19T13:11+0300
россия
южная корея
мороженое
https://cdnn.1prime.ru/img/84087/69/840876937_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e0ccedd9bddb0436f05adac3dfeac57b.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи мороженого из Южной Кореи в России с июля 2023 года по июль 2024 года выросли практически на 90 процентов в денежном выражении, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные NielsenIQ.По данным издания, общий спрос на мороженое в этот период увеличился только на 27,3% в денежном выражении и на 19,4% в натуральном выражении. Продажи южнокорейского мороженого в основном увеличиваются в розничных сетях.Доля корейского мороженого в ассортименте российских торговых сетей составляет около трех процентов, а общая доля импортного мороженого не превышает 7-8%. Большая часть импортируемого мороженого поставляется из Белоруссии, Италии и Казахстана, заключили в материале.
https://1prime.ru/20240818/morozhenoe-850959931.html
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84087/69/840876937_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d69ffea25aeae96db4542a0bda2961ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, южная корея, мороженое
РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, мороженое
13:10 19.08.2024 (обновлено: 13:11 19.08.2024)
 
"Ъ": в России почти вдвое выросли продажи одного продукта из Южной Кореи

"Ъ": продажи корейского мороженого в России выросли почти вдвое в 2024 году

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота магазина "Перекресток" в Москве
Работа магазина Перекресток в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи мороженого из Южной Кореи в России с июля 2023 года по июль 2024 года выросли практически на 90 процентов в денежном выражении, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные NielsenIQ.
По данным издания, общий спрос на мороженое в этот период увеличился только на 27,3% в денежном выражении и на 19,4% в натуральном выражении. Продажи южнокорейского мороженого в основном увеличиваются в розничных сетях.
Доля корейского мороженого в ассортименте российских торговых сетей составляет около трех процентов, а общая доля импортного мороженого не превышает 7-8%. Большая часть импортируемого мороженого поставляется из Белоруссии, Италии и Казахстана, заключили в материале.
День мороженого в ГУМе - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2024
Россиянам рассказали, кому нельзя есть мороженое
Вчера, 08:51
 
РОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯмороженое
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала