https://1prime.ru/20240819/morozhenoe-850978067.html

"Ъ": в России почти вдвое выросли продажи одного продукта из Южной Кореи

"Ъ": в России почти вдвое выросли продажи одного продукта из Южной Кореи - 19.08.2024, ПРАЙМ

"Ъ": в России почти вдвое выросли продажи одного продукта из Южной Кореи

Продажи мороженого из Южной Кореи в России с июля 2023 года по июль 2024 года выросли практически на 90 процентов в денежном выражении, пишет "Коммерсантъ" со... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T13:10+0300

2024-08-19T13:10+0300

2024-08-19T13:11+0300

россия

южная корея

мороженое

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продажи мороженого из Южной Кореи в России с июля 2023 года по июль 2024 года выросли практически на 90 процентов в денежном выражении, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные NielsenIQ.По данным издания, общий спрос на мороженое в этот период увеличился только на 27,3% в денежном выражении и на 19,4% в натуральном выражении. Продажи южнокорейского мороженого в основном увеличиваются в розничных сетях.Доля корейского мороженого в ассортименте российских торговых сетей составляет около трех процентов, а общая доля импортного мороженого не превышает 7-8%. Большая часть импортируемого мороженого поставляется из Белоруссии, Италии и Казахстана, заключили в материале.

https://1prime.ru/20240818/morozhenoe-850959931.html

южная корея

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россия, южная корея, мороженое