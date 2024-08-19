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В Санкт-Петербурге с 1 января увеличится МРОТ

В Санкт-Петербурге с 1 января увеличится МРОТ - 19.08.2024, ПРАЙМ

В Санкт-Петербурге с 1 января увеличится МРОТ

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Санкт-Петербурге составит 28 750 рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T15:20+0300

2024-08-19T15:20+0300

2024-08-19T15:21+0300

экономика

санкт-петербург

мрот

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — ПРАЙМ. С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Санкт-Петербурге составит 28 750 рублей, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Санкт-Петербурге составит 28 750 рублей. Это на 15% больше, чем сейчас. Это означает, что в любом предприятии или организации города, независимо от их формы собственности и вида, заработная плата сотрудника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил свои трудовые обязанности, не может быть меньше этой суммы.Отмечается, что повышение минимального размера оплаты труда стало возможным благодаря быстрому развитию экономики, особенно промышленности в Санкт-Петербурге. В настоящее время Санкт-Петербург производит 11% всей машиностроительной продукции России. Значительный вклад в это вносят обрабатывающие производства и предприятия оборонного комплекса.Беглов отметил, что продолжается обеспечения повышения уровня МРОТ над прожиточным минимумом. В 2025 году прожиточный минимум трудоспособного населения в городе составит 21 069 рублей. Для населения в целом эта сумма будет равна 19 329 рублям. МРОТ превысит прожиточный минимум более чем на треть. С каждым годом разница между этими двумя показателями увеличивается. Например, в этом году МРОТ выше прожиточного минимума на 27,9%, а в 2025 году эта разница составит уже 36,4%.Средняя номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге за период с января по май 2024 года также увеличилась и составила более 102 тысяч рублей. Уровень безработицы в городе остаётся на низком уровне и составляет менее полутора процентов от общего числа трудоспособного населения.

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санкт-петербург, мрот, повышение мрот