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"Южуралзолото" оспорило в суде приостановку работ - 19.08.2024, ПРАЙМ
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"Южуралзолото" оспорило в суде приостановку работ
"Южуралзолото" оспорило в суде приостановку работ - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Южуралзолото" оспорило в суде приостановку работ
Арбитражный суд Челябинской области назначил на 27 августа рассмотрение заявления ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", которое оспаривает приостановку горных... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:09+0300
2024-08-19T17:09+0300
южуралзолото
арбитражный суд
нарушения
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Челябинской области назначил на 27 августа рассмотрение заявления ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", которое оспаривает приостановку горных работ на 90 суток из-за выявленных нарушений, сообщила пресс-служба суда. По данным управления ФССП по региону, судебные приставы контролируют исполнение постановления Уральского управления Ростехнадзора, которым предприятию назначено приостановление деятельности по ведению горных работ на 90 суток. Причина - привлечение предприятия к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). По данным суда, "Южуралзолото" 14 августа обратилось в Арбитражный суд Челябинской области, оспаривая решение управления Ростехнадзора. По информации УФССП, приостановлены работы на четырех карьерах: "Березняковском" в Еткульском районе, "Светлинском" в Пластовском, "Курасан" и "Южный Курасан" в Верхнеуральском. "Определением от 15 августа заявление принято к производству арбитражного суда, предварительное судебное заседание назначено на 27 августа в 09.00 (07.00 мск)", - говорится в сообщении. Также "Южуралзолото" ходатайствовало о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого постановления до вступления в законную силу судебного акта, но определением от 15 августа в удовлетворении заявления акционерного общества о принятии обеспечительных мер отказано, добавляется в сообщении. "Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота и вторая по ресурсам этого драгметалла в России. Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском, или Челябинском, и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.
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южуралзолото, арбитражный суд, нарушения, россия
Южуралзолото, арбитражный суд, НАРУШЕНИЯ, РОССИЯ
17:09 19.08.2024
 
"Южуралзолото" оспорило в суде приостановку работ

"Южуралзолото" оспорило приостановку работ на 90 суток на 4 карьерах

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорно-обогатительный комбинат
Горно-обогатительный комбинат - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Челябинской области назначил на 27 августа рассмотрение заявления ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", которое оспаривает приостановку горных работ на 90 суток из-за выявленных нарушений, сообщила пресс-служба суда.
По данным управления ФССП по региону, судебные приставы контролируют исполнение постановления Уральского управления Ростехнадзора, которым предприятию назначено приостановление деятельности по ведению горных работ на 90 суток. Причина - привлечение предприятия к административной ответственности по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).
По данным суда, "Южуралзолото" 14 августа обратилось в Арбитражный суд Челябинской области, оспаривая решение управления Ростехнадзора. По информации УФССП, приостановлены работы на четырех карьерах: "Березняковском" в Еткульском районе, "Светлинском" в Пластовском, "Курасан" и "Южный Курасан" в Верхнеуральском.
"Определением от 15 августа заявление принято к производству арбитражного суда, предварительное судебное заседание назначено на 27 августа в 09.00 (07.00 мск)", - говорится в сообщении.
*Порт - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
Патрушев назвал порты, которые прежде всего надо развивать на Севмпорпути
16:48
Также "Южуралзолото" ходатайствовало о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого постановления до вступления в законную силу судебного акта, но определением от 15 августа в удовлетворении заявления акционерного общества о принятии обеспечительных мер отказано, добавляется в сообщении.
"Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота и вторая по ресурсам этого драгметалла в России. Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском, или Челябинском, и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.
 
Южуралзолотоарбитражный судНАРУШЕНИЯРОССИЯ
 
 
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