https://1prime.ru/20240819/naselenie-850992628.html
Зеленский признал неприятную правду об Украине
Зеленский признал неприятную правду об Украине - 19.08.2024, ПРАЙМ
Зеленский признал неприятную правду об Украине
Владимир Зеленский сообщил о рекордном оттоке населения с Украины. Он также объявил о создании нового министерства, которое будет заниматься работой с... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T22:55+0300
2024-08-19T22:55+0300
2024-08-19T22:55+0300
экономика
украина
владимир зеленский
отток
отток населения
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о рекордном оттоке населения с Украины. Он также объявил о создании нового министерства, которое будет заниматься работой с гражданами, покинувшими страну.Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха,сообщил, что ежедневно около двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.Зеленский заявил, что никогда ранее за границей не было столько украинцев, и речь идет о "миллионах" граждан Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что граждане, выехавшие за границу, находятся "под воздействием российской пропаганды" и утратили культурную связь со своей страной. Для противодействия влиянию России на этих граждан будет создано новое министерство, которое возьмёт на себя часть функций Министерства иностранных дел, добавил Зеленский.Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предположила, что к 2033 году население страны может сократиться до 35 миллионов человек. Она считает, что Украине удастся вернуть не более половины уехавших граждан.С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен на время действия военного положения. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы.
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украина, владимир зеленский, отток, отток населения
Экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, отток, отток населения
Зеленский признал неприятную правду об Украине
Зеленский признал рекордный отток населения с Украины
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о рекордном оттоке населения с Украины. Он также объявил о создании нового министерства, которое будет заниматься работой с гражданами, покинувшими страну.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха,сообщил, что ежедневно около двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
Зеленский заявил, что никогда ранее за границей не было столько украинцев, и речь идет о "миллионах" граждан Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что граждане, выехавшие за границу, находятся "под воздействием российской пропаганды" и утратили культурную связь со своей страной. Для противодействия влиянию России на этих граждан будет создано новое министерство, которое возьмёт на себя часть функций Министерства иностранных дел, добавил Зеленский.
"Просто идиот": в США раскрыли, что случилось с Зеленским
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предположила, что к 2033 году население страны может сократиться до 35 миллионов человек. Она считает, что Украине удастся вернуть не более половины уехавших граждан.
С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен на время действия военного положения. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы.