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На Украине расследуют аферу с поставками некачественной одежды ВСУ

На Украине расследуют аферу с поставками некачественной одежды ВСУ - 19.08.2024, ПРАЙМ

На Украине расследуют аферу с поставками некачественной одежды ВСУ

Украинский чиновник созданной облгосадминистрации на подконтрольной ВСУ части Херсонской области закупил некачественную одежду для солдат. Сумма ущерба... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T13:57+0300

2024-08-19T13:57+0300

2024-08-19T14:06+0300

украина

всу

коррупция на украине

армейская одежда

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Украинский чиновник созданной облгосадминистрации на подконтрольной ВСУ части Херсонской области закупил некачественную одежду для солдат. Сумма ущерба оценивается в 511 тысяч долларов, следует из сообщения государственного бюро расследований (ГБР) Украины. "По данным следствия, Херсонская областная государственная администрация объявила тендер для закупки одежды для военных. Этот тендер из-за сговора поставщиков с должностным лицом департамента выиграли выбранные им предприниматели, поставившие некачественную одежду", - рассказали в Telegram-канале ведомства. Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире.

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украина, всу, коррупция на украине, армейская одежда