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На Украине расследуют аферу с поставками некачественной одежды ВСУ - 19.08.2024, ПРАЙМ
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На Украине расследуют аферу с поставками некачественной одежды ВСУ
На Украине расследуют аферу с поставками некачественной одежды ВСУ - 19.08.2024, ПРАЙМ
На Украине расследуют аферу с поставками некачественной одежды ВСУ
Украинский чиновник созданной облгосадминистрации на подконтрольной ВСУ части Херсонской области закупил некачественную одежду для солдат. Сумма ущерба... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T13:57+0300
2024-08-19T14:06+0300
украина
всу
коррупция на украине
армейская одежда
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Украинский чиновник созданной облгосадминистрации на подконтрольной ВСУ части Херсонской области закупил некачественную одежду для солдат. Сумма ущерба оценивается в 511 тысяч долларов, следует из сообщения государственного бюро расследований (ГБР) Украины. "По данным следствия, Херсонская областная государственная администрация объявила тендер для закупки одежды для военных. Этот тендер из-за сговора поставщиков с должностным лицом департамента выиграли выбранные им предприниматели, поставившие некачественную одежду", - рассказали в Telegram-канале ведомства. Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире.
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украина, всу, коррупция на украине, армейская одежда
УКРАИНА, ВСУ, коррупция на Украине, армейская одежда
13:57 19.08.2024 (обновлено: 14:06 19.08.2024)
 
На Украине расследуют аферу с поставками некачественной одежды ВСУ

Украинский чиновник закупил некачественную одежду для ВСУ на $511 тысяч

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Украинский чиновник созданной облгосадминистрации на подконтрольной ВСУ части Херсонской области закупил некачественную одежду для солдат. Сумма ущерба оценивается в 511 тысяч долларов, следует из сообщения государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
"По данным следствия, Херсонская областная государственная администрация объявила тендер для закупки одежды для военных. Этот тендер из-за сговора поставщиков с должностным лицом департамента выиграли выбранные им предприниматели, поставившие некачественную одежду", - рассказали в Telegram-канале ведомства.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.
Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
"Командиры с коронами на головах". Боевик ВСУ объяснил провал в ДНР
13:47
Президент России Владимир Путин рассказывал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По его словам, такого уровня коррупции, как на Украине, нет ни в одной стране в мире.
 
УКРАИНАВСУкоррупция на Украинеармейская одежда
 
 
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