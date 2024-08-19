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В НСПК отметили существенный рост числа оплат по универсальному QR-коду

В НСПК отметили существенный рост числа оплат по универсальному QR-коду - 19.08.2024, ПРАЙМ

В НСПК отметили существенный рост числа оплат по универсальному QR-коду

Свыше 1,5 миллионов операций проведено в рамках пилотного проекта по внедрению универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T16:00+0300

2024-08-19T16:00+0300

2024-08-19T16:00+0300

экономика

россия

нспк

qr-код

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Свыше 1,5 миллионов операций проведено в рамках пилотного проекта по внедрению универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир" ) в течение первых двух месяцев тестирования, сообщила НСПК. "Сегодня расплатиться по универсальному QR-коду можно в более чем 74 тысячах торгово-сервисных предприятий - как в региональных торговых точках, так и в федеральных сетевых магазинах. За первые два месяца тестирования с помощью универсального QR-кода покупки оплатили более 1,5 миллионов раз", - говорится в сообщении пресс-службы НСПК. НСПК объявила о старте пилотного проекта по внедрению универсального QR-кода в июне. Торгово-сервисные предприятия, подключившись к решению НСПК, могут вывести универсальный QR-код для оплаты любым удобным способом: на экране терминала, распечатать код, в том числе и на бумажном предчеке. При этом у покупателей при сканировании открывается возможность выбрать любой способ оплаты - через Систему быстрых платежей, pay-сервисом банка или сервисом рассрочки, а в будущем - и цифровым рублем. Об участии в пилотном проекте универсального платежного QR-кода сообщали такие банки, как ВТБ, "Русский стандарт", Газпромбанк, банк "Дом.РФ", МТС Банк, Совкомбанк, Россельхозбанк, а также платежный сервис "Яндекс Пэй".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нспк, qr-код