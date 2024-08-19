https://1prime.ru/20240819/oplata-850983532.html
В НСПК отметили существенный рост числа оплат по универсальному QR-коду
В НСПК отметили существенный рост числа оплат по универсальному QR-коду - 19.08.2024, ПРАЙМ
В НСПК отметили существенный рост числа оплат по универсальному QR-коду
Свыше 1,5 миллионов операций проведено в рамках пилотного проекта по внедрению универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:00+0300
2024-08-19T16:00+0300
2024-08-19T16:00+0300
экономика
россия
нспк
qr-код
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/41/834044181_0:195:2951:1854_1920x0_80_0_0_caeced1a30df51f18c64371652988ce6.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Свыше 1,5 миллионов операций проведено в рамках пилотного проекта по внедрению универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир" ) в течение первых двух месяцев тестирования, сообщила НСПК. "Сегодня расплатиться по универсальному QR-коду можно в более чем 74 тысячах торгово-сервисных предприятий - как в региональных торговых точках, так и в федеральных сетевых магазинах. За первые два месяца тестирования с помощью универсального QR-кода покупки оплатили более 1,5 миллионов раз", - говорится в сообщении пресс-службы НСПК. НСПК объявила о старте пилотного проекта по внедрению универсального QR-кода в июне. Торгово-сервисные предприятия, подключившись к решению НСПК, могут вывести универсальный QR-код для оплаты любым удобным способом: на экране терминала, распечатать код, в том числе и на бумажном предчеке. При этом у покупателей при сканировании открывается возможность выбрать любой способ оплаты - через Систему быстрых платежей, pay-сервисом банка или сервисом рассрочки, а в будущем - и цифровым рублем. Об участии в пилотном проекте универсального платежного QR-кода сообщали такие банки, как ВТБ, "Русский стандарт", Газпромбанк, банк "Дом.РФ", МТС Банк, Совкомбанк, Россельхозбанк, а также платежный сервис "Яндекс Пэй".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/41/834044181_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_a10bf356c8974dda4ed51f9eb5d279a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нспк, qr-код
Экономика, РОССИЯ, НСПК, QR-код
В НСПК отметили существенный рост числа оплат по универсальному QR-коду
НСПК: число оплат по универсальному QR-коду с момента запуска превысило 1,5 млн
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Свыше 1,5 миллионов операций проведено в рамках пилотного проекта по внедрению универсального QR-кода от Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир" ) в течение первых двух месяцев тестирования, сообщила НСПК.
"Сегодня расплатиться по универсальному QR-коду можно в более чем 74 тысячах торгово-сервисных предприятий - как в региональных торговых точках, так и в федеральных сетевых магазинах. За первые два месяца тестирования с помощью универсального QR-кода покупки оплатили более 1,5 миллионов раз", - говорится в сообщении пресс-службы НСПК.
НСПК объявила о старте пилотного проекта по внедрению универсального QR-кода в июне. Торгово-сервисные предприятия, подключившись к решению НСПК, могут вывести универсальный QR-код для оплаты любым удобным способом: на экране терминала, распечатать код, в том числе и на бумажном предчеке. При этом у покупателей при сканировании открывается возможность выбрать любой способ оплаты - через Систему быстрых платежей, pay-сервисом банка или сервисом рассрочки, а в будущем - и цифровым рублем.
Об участии в пилотном проекте универсального платежного QR-кода сообщали такие банки, как ВТБ, "Русский стандарт", Газпромбанк, банк "Дом.РФ", МТС Банк, Совкомбанк, Россельхозбанк, а также платежный сервис "Яндекс Пэй".