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Кормится кровью. В Турции указали на крупнейшего источника хаоса в мире - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Кормится кровью. В Турции указали на крупнейшего источника хаоса в мире
Кормится кровью. В Турции указали на крупнейшего источника хаоса в мире - 19.08.2024, ПРАЙМ
Кормится кровью. В Турции указали на крупнейшего источника хаоса в мире
США являются крупнейшим экспортером оружия, зарабатывая на войнах и конфликтах, пишет турецкое издание Yeni Safak. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T11:33+0300
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сша
оружие
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. США являются крупнейшим экспортером оружия, зарабатывая на войнах и конфликтах, пишет турецкое издание Yeni Safak.Доход США от продажи вооружений в 2022 году увеличился на 56% по сравнению с предыдущим годом и достиг 238 миллиардов долларов. Сюда входят поступления от продажи оружия Израилю, Польше и Саудовской Аравии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСША одобрили продажу оружия Израилю на 20 миллиардов долларов, включая истребители F-15 и другое вооружение.Кроме того, Вашингтон стремится наладить отношения с Саудовской Аравией, отправляя ей ракеты и бомбы на сумму более 750 миллионов долларов.США также продали оружие на миллиарды долларов европейским странам, включая Польшу, Болгарию, Норвегию и Чехию. Польша закупила вертолеты AH-64E Apache на сумму в десять миллиардов долларов, а Чехия приобрела истребители F-35.Только за один день вашингтонская администрация продала оружия на 31 миллиард долларов — Израилю — на 20 миллиардов, Польше — на десять миллиардов, а также Саудовской Аравии — на один миллиард долларов, подчеркивает автор."Америка, крупнейший в мире экспортер оружия, продолжает кормиться войнами и региональными конфликтами", — подчеркивается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, оружие
США, оружие
11:33 19.08.2024
 
Кормится кровью. В Турции указали на крупнейшего источника хаоса в мире

Yeni Şafak: США стали крупнейшим экспортера оружия в мире

© РИА Новости . Владимир Родионов | Перейти в медиабанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Владимир Родионов
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. США являются крупнейшим экспортером оружия, зарабатывая на войнах и конфликтах, пишет турецкое издание Yeni Safak.
Доход США от продажи вооружений в 2022 году увеличился на 56% по сравнению с предыдущим годом и достиг 238 миллиардов долларов. Сюда входят поступления от продажи оружия Израилю, Польше и Саудовской Аравии.
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США одобрили продажу оружия Израилю на 20 миллиардов долларов, включая истребители F-15 и другое вооружение.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
Расширенное сдерживание. На Западе оправдали рост ядерного арсенала США
11:09
Кроме того, Вашингтон стремится наладить отношения с Саудовской Аравией, отправляя ей ракеты и бомбы на сумму более 750 миллионов долларов.
США также продали оружие на миллиарды долларов европейским странам, включая Польшу, Болгарию, Норвегию и Чехию. Польша закупила вертолеты AH-64E Apache на сумму в десять миллиардов долларов, а Чехия приобрела истребители F-35.
Только за один день вашингтонская администрация продала оружия на 31 миллиард долларов — Израилю — на 20 миллиардов, Польше — на десять миллиардов, а также Саудовской Аравии — на один миллиард долларов, подчеркивает автор.
"Америка, крупнейший в мире экспортер оружия, продолжает кормиться войнами и региональными конфликтами", — подчеркивается в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАоружие
 
 
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