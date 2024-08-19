https://1prime.ru/20240819/oruzhie-850973988.html

Кормится кровью. В Турции указали на крупнейшего источника хаоса в мире

Кормится кровью. В Турции указали на крупнейшего источника хаоса в мире - 19.08.2024, ПРАЙМ

Кормится кровью. В Турции указали на крупнейшего источника хаоса в мире

США являются крупнейшим экспортером оружия, зарабатывая на войнах и конфликтах, пишет турецкое издание Yeni Safak. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T11:33+0300

2024-08-19T11:33+0300

2024-08-19T11:33+0300

сша

оружие

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. США являются крупнейшим экспортером оружия, зарабатывая на войнах и конфликтах, пишет турецкое издание Yeni Safak.Доход США от продажи вооружений в 2022 году увеличился на 56% по сравнению с предыдущим годом и достиг 238 миллиардов долларов. Сюда входят поступления от продажи оружия Израилю, Польше и Саудовской Аравии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСША одобрили продажу оружия Израилю на 20 миллиардов долларов, включая истребители F-15 и другое вооружение.Кроме того, Вашингтон стремится наладить отношения с Саудовской Аравией, отправляя ей ракеты и бомбы на сумму более 750 миллионов долларов.США также продали оружие на миллиарды долларов европейским странам, включая Польшу, Болгарию, Норвегию и Чехию. Польша закупила вертолеты AH-64E Apache на сумму в десять миллиардов долларов, а Чехия приобрела истребители F-35.Только за один день вашингтонская администрация продала оружия на 31 миллиард долларов — Израилю — на 20 миллиардов, Польше — на десять миллиардов, а также Саудовской Аравии — на один миллиард долларов, подчеркивает автор."Америка, крупнейший в мире экспортер оружия, продолжает кормиться войнами и региональными конфликтами", — подчеркивается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, оружие