https://1prime.ru/20240819/oruzhie-850979532.html

Германия поставила Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T

Германия поставила Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T - 19.08.2024, ПРАЙМ

Германия поставила Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T

ФРГ направила Украине новый пакет военной помощи, включая зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM и 14 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов. Об говорится на сайте... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T13:57+0300

2024-08-19T13:57+0300

2024-08-19T13:57+0300

вооружения

германия

украина

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. ФРГ направила Украине новый пакет военной помощи, включая зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM и 14 тысяч 155-миллиметровых боеприпасов. Об говорится на сайте кабмина Германии.Отмечается, что помимо этого, Германия передала Украине аптечки, штурмовые и снайперские винтовки. Киев также получил десять надводных беспилотников, 26 разведывательных беспилотных летательных аппаратов Vector с запасными частями, а также шесть высокомобильных экскаваторов-погрузчиков HMEE.Россия выразила свое мнение о поставках оружия в Украину, заявив, что они затрудняют урегулирование конфликта и являются непосредственным вовлечением стран НАТО в этот конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, становятся законной целью для России. Он также отметил, что США и НАТО напрямую вовлечены в столкновение, не только поставляя оружие, но и обучая персонал в различных странах, включая Великобританию, Германию и Италию.

https://1prime.ru/20240819/ukraina-850977795.html

германия

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германия, украина