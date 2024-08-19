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Мишустин поручил предоставить бизнесу в Курской области отсрочку по налогам

Мишустин поручил предоставить бизнесу в Курской области отсрочку по налогам - 19.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил предоставить бизнесу в Курской области отсрочку по налогам

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился предоставить отсрочку по налоговым и страховым платежам для предпринимателей в Курской области, сообщила... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T18:09+0300

2024-08-19T18:09+0300

2024-08-19T18:10+0300

экономика

михаил мишустин

минфин

отсрочка

отсрочка платежей

налоговая отсрочка

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился предоставить отсрочку по налоговым и страховым платежам для предпринимателей в Курской области, сообщила пресс-служба кабмина. Председатель правительства Михаил Мишустин дал поручение предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов предпринимателям в приграничной зоне Курской области.Сообщается, что будет предоставлена отсрочка по платежам на 12 месяцев, а затем они будут выплачиваться в рассрочку.Министерство финансов должно в течение десяти дней представить проект соответствующего постановления правительства.

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