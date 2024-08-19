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Мишустин поручил предоставить бизнесу в Курской области отсрочку по налогам
Мишустин поручил предоставить бизнесу в Курской области отсрочку по налогам - 19.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин поручил предоставить бизнесу в Курской области отсрочку по налогам
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился предоставить отсрочку по налоговым и страховым платежам для предпринимателей в Курской области, сообщила... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T18:09+0300
2024-08-19T18:09+0300
2024-08-19T18:10+0300
экономика
михаил мишустин
минфин
отсрочка
отсрочка платежей
налоговая отсрочка
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился предоставить отсрочку по налоговым и страховым платежам для предпринимателей в Курской области, сообщила пресс-служба кабмина. Председатель правительства Михаил Мишустин дал поручение предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов предпринимателям в приграничной зоне Курской области.Сообщается, что будет предоставлена отсрочка по платежам на 12 месяцев, а затем они будут выплачиваться в рассрочку.Министерство финансов должно в течение десяти дней представить проект соответствующего постановления правительства.
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михаил мишустин, минфин, отсрочка, отсрочка платежей, налоговая отсрочка
Экономика, Михаил Мишустин, Минфин, отсрочка, отсрочка платежей, налоговая отсрочка
Мишустин поручил предоставить бизнесу в Курской области отсрочку по налогам
Мишустин поручил предоставить бизнесу Курской области отсрочку по налогам и взносам
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился предоставить отсрочку по налоговым и страховым платежам для предпринимателей в Курской области, сообщила пресс-служба кабмина.
Председатель правительства Михаил Мишустин дал поручение предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов предпринимателям в приграничной зоне Курской области.
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Сообщается, что будет предоставлена отсрочка по платежам на 12 месяцев, а затем они будут выплачиваться в рассрочку.
Министерство финансов должно в течение десяти дней представить проект соответствующего постановления правительства.