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Ушаков: мирные предложения Москвы в силе, но переговоры нецелесообразны - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Ушаков: мирные предложения Москвы в силе, но переговоры нецелесообразны
Ушаков: мирные предложения Москвы в силе, но переговоры нецелесообразны - 19.08.2024, ПРАЙМ
Ушаков: мирные предложения Москвы в силе, но переговоры нецелесообразны
На данном этапе Москва не намерена вести переговоры с Киевом. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T12:19+0300
2024-08-19T12:26+0300
политика
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На данном этапе Москва не намерена вести переговоры с Киевом. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков."На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем", - отметил он в беседе с изданием Life.ru.По словам Ушакова, учитывая "авантюру Киева в Курской области", вступать в переговорный процесс совершенно нецелесообразно. Однако мирные предложения Москвы остаются в силе.Ранее президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предложив признание статуса Крыма и некоторых областей Украины, демилитаризацию страны и отмену антироссийских санкций. Украина в свою очередь отвергла эту инициативу.В связи с атакой на Курскую область президент Путин заявил, что невозможно вести переговоры с украинской стороной, которая наносит неизбирательные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
12:19 19.08.2024 (обновлено: 12:26 19.08.2024)
 
Ушаков: мирные предложения Москвы в силе, но переговоры нецелесообразны

Ушаков: разговаривать с Украиной на данном этапе Россия не будет

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк" Национальные флаги Украины и России
 Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На данном этапе Москва не намерена вести переговоры с Киевом. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем", - отметил он в беседе с изданием Life.ru.
По словам Ушакова, учитывая "авантюру Киева в Курской области", вступать в переговорный процесс совершенно нецелесообразно. Однако мирные предложения Москвы остаются в силе.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предложив признание статуса Крыма и некоторых областей Украины, демилитаризацию страны и отмену антироссийских санкций. Украина в свою очередь отвергла эту инициативу.
В связи с атакой на Курскую область президент Путин заявил, что невозможно вести переговоры с украинской стороной, которая наносит неизбирательные удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
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