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В немецкой "дочке" компании "Почты России" прошли обыски - 19.08.2024, ПРАЙМ
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В немецкой "дочке" компании "Почты России" прошли обыски
В немецкой "дочке" компании "Почты России" прошли обыски - 19.08.2024, ПРАЙМ
В немецкой "дочке" компании "Почты России" прошли обыски
В дочерней компании "Почты России" в Германии — RusPost GmbH — прошли обыски, следует из сообщений немецкого Центрального управления обеспечения соблюдения... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T22:50+0300
2024-08-19T22:51+0300
обыски
германия
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В дочерней компании "Почты России" в Германии — RusPost GmbH — прошли обыски, следует из сообщений немецкого Центрального управления обеспечения соблюдения санкций (Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, ZfS) и самой "Почты". Сегодня утром Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) приступило к исполнению решения уполномоченного окружного суда в рамках судебного разбирательства двух компаний в Берлине. В офисах этих компаний проводятся обыски.В пресс-релизе сообщается, что в районе Темпельхоф-Шёнеберг в Берлине проводятся оперативные действия. Сотрудники правоохранительных органов оцепили комплекс зданий, чтобы провести обыски, допросы и поиск доказательств. Найденные материалы будут использованы в судебном процессе.В "Почте России" рассказали, что ограничения в работе дочерней почтовой компании не повлияют на клиентов "Почты России". Отправка и получение международных отправлений будет осуществляться в обычном режиме.
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обыски, германия
обыски, ГЕРМАНИЯ
22:50 19.08.2024 (обновлено: 22:51 19.08.2024)
 
В немецкой "дочке" компании "Почты России" прошли обыски

В дочерней компании "Почты России" в Германии - RusPost GmbH - прошли обыски

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкНовое флагманское отделение "Почты России" в Санкт-Петербурге
Новое флагманское отделение Почты России в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 19 авг ПРАЙМ. В дочерней компании "Почты России" в Германии — RusPost GmbH — прошли обыски, следует из сообщений немецкого Центрального управления обеспечения соблюдения санкций (Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, ZfS) и самой "Почты".
Сегодня утром Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) приступило к исполнению решения уполномоченного окружного суда в рамках судебного разбирательства двух компаний в Берлине. В офисах этих компаний проводятся обыски.
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В пресс-релизе сообщается, что в районе Темпельхоф-Шёнеберг в Берлине проводятся оперативные действия. Сотрудники правоохранительных органов оцепили комплекс зданий, чтобы провести обыски, допросы и поиск доказательств. Найденные материалы будут использованы в судебном процессе.
В "Почте России" рассказали, что ограничения в работе дочерней почтовой компании не повлияют на клиентов "Почты России". Отправка и получение международных отправлений будет осуществляться в обычном режиме.
 
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