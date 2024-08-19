https://1prime.ru/20240819/pochta-850992512.html

В немецкой "дочке" компании "Почты России" прошли обыски

В немецкой "дочке" компании "Почты России" прошли обыски - 19.08.2024, ПРАЙМ

В немецкой "дочке" компании "Почты России" прошли обыски

В дочерней компании "Почты России" в Германии — RusPost GmbH — прошли обыски, следует из сообщений немецкого Центрального управления обеспечения соблюдения... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T22:50+0300

2024-08-19T22:50+0300

2024-08-19T22:51+0300

обыски

германия

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В дочерней компании "Почты России" в Германии — RusPost GmbH — прошли обыски, следует из сообщений немецкого Центрального управления обеспечения соблюдения санкций (Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, ZfS) и самой "Почты". Сегодня утром Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) приступило к исполнению решения уполномоченного окружного суда в рамках судебного разбирательства двух компаний в Берлине. В офисах этих компаний проводятся обыски.В пресс-релизе сообщается, что в районе Темпельхоф-Шёнеберг в Берлине проводятся оперативные действия. Сотрудники правоохранительных органов оцепили комплекс зданий, чтобы провести обыски, допросы и поиск доказательств. Найденные материалы будут использованы в судебном процессе.В "Почте России" рассказали, что ограничения в работе дочерней почтовой компании не повлияют на клиентов "Почты России". Отправка и получение международных отправлений будет осуществляться в обычном режиме.

https://1prime.ru/20240714/pochta-850087223.html

германия

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обыски, германия