https://1prime.ru/20240819/pochta-850992512.html
В немецкой "дочке" компании "Почты России" прошли обыски
В немецкой "дочке" компании "Почты России" прошли обыски - 19.08.2024, ПРАЙМ
В немецкой "дочке" компании "Почты России" прошли обыски
В дочерней компании "Почты России" в Германии — RusPost GmbH — прошли обыски, следует из сообщений немецкого Центрального управления обеспечения соблюдения... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T22:50+0300
2024-08-19T22:50+0300
2024-08-19T22:51+0300
обыски
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/02/842490265_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_63886366eca4f749aaf12587c98f5ba8.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В дочерней компании "Почты России" в Германии — RusPost GmbH — прошли обыски, следует из сообщений немецкого Центрального управления обеспечения соблюдения санкций (Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, ZfS) и самой "Почты". Сегодня утром Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) приступило к исполнению решения уполномоченного окружного суда в рамках судебного разбирательства двух компаний в Берлине. В офисах этих компаний проводятся обыски.В пресс-релизе сообщается, что в районе Темпельхоф-Шёнеберг в Берлине проводятся оперативные действия. Сотрудники правоохранительных органов оцепили комплекс зданий, чтобы провести обыски, допросы и поиск доказательств. Найденные материалы будут использованы в судебном процессе.В "Почте России" рассказали, что ограничения в работе дочерней почтовой компании не повлияют на клиентов "Почты России". Отправка и получение международных отправлений будет осуществляться в обычном режиме.
https://1prime.ru/20240714/pochta-850087223.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84249/02/842490265_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_b26f93830d921e0edbcee9f85f7ac640.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обыски, германия
В немецкой "дочке" компании "Почты России" прошли обыски
В дочерней компании "Почты России" в Германии - RusPost GmbH - прошли обыски
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В дочерней компании "Почты России" в Германии — RusPost GmbH — прошли обыски, следует из сообщений немецкого Центрального управления обеспечения соблюдения санкций (Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, ZfS) и самой "Почты".
Сегодня утром Центральное управление по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) приступило к исполнению решения уполномоченного окружного суда в рамках судебного разбирательства двух компаний в Берлине. В офисах этих компаний проводятся обыски.
Путин отметил помощь "Почты России" бойцам, сражающимся в ходе СВО
В пресс-релизе сообщается, что в районе Темпельхоф-Шёнеберг в Берлине проводятся оперативные действия. Сотрудники правоохранительных органов оцепили комплекс зданий, чтобы провести обыски, допросы и поиск доказательств. Найденные материалы будут использованы в судебном процессе.
В "Почте России" рассказали, что ограничения в работе дочерней почтовой компании не повлияют на клиентов "Почты России". Отправка и получение международных отправлений будет осуществляться в обычном режиме.