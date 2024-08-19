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Россияне стали уделять минимум времени на подработку - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Россияне стали уделять минимум времени на подработку
Россияне стали уделять минимум времени на подработку - 19.08.2024, ПРАЙМ
Россияне стали уделять минимум времени на подработку
Россияне в 2023 году потратили на подработку минимальное с 2013 года время - 17 миллионов часов, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T05:21+0300
2024-08-19T05:21+0300
рынок труда
работа
зарплата
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россияне в 2023 году потратили на подработку минимальное с 2013 года время - 17 миллионов часов, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата. Так, за прошлый год время, которое российские граждане тратили на дополнительную работу, снизилось почти на 640 тысяч часов и составило 16,99 миллиона часов. Это наименьшее значение как минимум с 2013 года. Больше всего россияне занимались подработкой в сельском хозяйстве (6,5 миллиона часов), сфере транспортировки и хранения (1,8 миллиона), а также в обрабатывающей промышленности (1,4 миллиона). При этом почти не занимаются подработкой в финансах (лишь 58 тысяч часов за год), добывающей отрасли (40 тысяч). Одновременно потраченное на основную работу время выросло - на 47,65 миллиона часов, до 2,8 миллиарда часов. Снизилось также и время, потраченное на "огород", охоту и рыбалку - до минимальных с 2017 года 194,1 миллиона часов. Год назад на это было потрачено 207,7 миллиона часов.
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рынок труда, работа, зарплата
рынок труда, работа, зарплата
05:21 19.08.2024
 
Россияне стали уделять минимум времени на подработку

Россияне потратили на подработку минимальное с 2013 года время - 17 миллионов часов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россияне в 2023 году потратили на подработку минимальное с 2013 года время - 17 миллионов часов, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата.
Так, за прошлый год время, которое российские граждане тратили на дополнительную работу, снизилось почти на 640 тысяч часов и составило 16,99 миллиона часов. Это наименьшее значение как минимум с 2013 года.
Больше всего россияне занимались подработкой в сельском хозяйстве (6,5 миллиона часов), сфере транспортировки и хранения (1,8 миллиона), а также в обрабатывающей промышленности (1,4 миллиона). При этом почти не занимаются подработкой в финансах (лишь 58 тысяч часов за год), добывающей отрасли (40 тысяч).
Офис фирмы - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2023
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Одновременно потраченное на основную работу время выросло - на 47,65 миллиона часов, до 2,8 миллиарда часов.
Снизилось также и время, потраченное на "огород", охоту и рыбалку - до минимальных с 2017 года 194,1 миллиона часов. Год назад на это было потрачено 207,7 миллиона часов.
 
рынок трудаработазарплата
 
 
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