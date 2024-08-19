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В Берлине заявили, что обмениваются с РФ информацией по "Северным потокам"
В Берлине заявили, что обмениваются с РФ информацией по "Северным потокам" - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Берлине заявили, что обмениваются с РФ информацией по "Северным потокам"
Берлин продолжает обмениваться с Москвой информацией о подрыве "Северных потоков", однако не раскрывает промежуточные результаты проведенного расследования,... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T14:08+0300
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2024-08-19T14:25+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Берлин продолжает обмениваться с Москвой информацией о подрыве "Северных потоков", однако не раскрывает промежуточные результаты проведенного расследования, рассказал официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.Ранее директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин заявил, что Москва требует проведения переговоров, касающихся выполнения Берлином своих международных обязательств в сфере борьбы с терроризмом."Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств - ред.). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной", - подчеркнул Фишер на пресс-конференции кабмина. Политик не уточнил, какую именно информацию ФРГ предоставляет России.Глава МИД РФ Сергея Лавров заявил "Известиям", что Берлин обязан ответить на все вопросы по "Северным потокам". По словам дипломата, действия немецкого правительства наводят на мысль, что все это было "инсценировано". Кроме того, Россия будет настаивать на проведении прозрачного международного расследования.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники считает, что за организацией теракта стоял генерал Валерий Залужный.
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северные потоки, фрг, россия
Северные потоки, ФРГ, РОССИЯ
В Берлине заявили, что обмениваются с РФ информацией по "Северным потокам"
МИД ФРГ утверждает, что Берлин обменивается с РФ данными о подрыве "Северных потоков"
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Берлин продолжает обмениваться с Москвой информацией о подрыве "Северных потоков", однако не раскрывает промежуточные результаты проведенного расследования, рассказал официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.
Ранее директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин заявил, что Москва требует проведения переговоров, касающихся выполнения Берлином своих международных обязательств в сфере борьбы с терроризмом.
"Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств - ред.). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной", - подчеркнул Фишер на пресс-конференции кабмина. Политик не уточнил, какую именно информацию ФРГ предоставляет России.
Глава МИД РФ Сергея Лавров заявил "Известиям", что Берлин обязан ответить на все вопросы по "Северным потокам". По словам дипломата, действия немецкого правительства наводят на мысль, что все это было "инсценировано". Кроме того, Россия будет настаивать на проведении прозрачного международного расследования.
"По решению Шольца". Немецкие СМИ сообщили Украине неприятные новости
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма. Газета WSJ в свою очередь с опорой на источники считает, что за организацией теракта стоял генерал Валерий Залужный.