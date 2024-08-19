Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Хотят покончить": эксперт объяснил, почему ФРГ винит Киев в подрыве "СП" - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240819/podryv-850987647.html
"Хотят покончить": эксперт объяснил, почему ФРГ винит Киев в подрыве "СП"
"Хотят покончить": эксперт объяснил, почему ФРГ винит Киев в подрыве "СП" - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Хотят покончить": эксперт объяснил, почему ФРГ винит Киев в подрыве "СП"
Немцы продвигают идею о причастности Киева к подрыву "Северных потоков", так как это даст почву для прекращения финансовых вливаний в Украину. Однако сама идея... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:27+0300
2024-08-19T17:27+0300
украина
германия
северные потоки
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/81/840318133_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_083a9c90f99830848d06f28eb2b94bf8.jpg
ГААГА, 19 авг - ПРАЙМ. Немцы продвигают идею о причастности Киева к подрыву "Северных потоков", так как это даст почву для прекращения финансовых вливаний в Украину. Однако сама идея выглядит неправдоподобной, рассказал нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.Он полагает, что диверсия с самого начала была проектом США и НАТО, а ФРГ продвигает украинское вмешательство, так как хочет избавиться от бремени по финансированию киевского режима. Украинцы не имели опыта проведения таких операций, поэтому не могли быть причастными, считает эксперт."Еще до саги с подрывом "Северных потоков" немецкие промышленные организации выступали против любых попыток прервать строительство газопровода. Немцы понимают, что промышленность нуждается в дешевом газе из России. В то же время, они больше не хотят тратить миллиарды на коррумпированного диктатора в Киеве", - подчеркнул ван дер Пейл. Профессор утверждает, что это уже вторая попытка переложить ответственность за произошедшее на Киев, однако в этот раз расследование может грозить серьезными последствиями для украинской стороны.
https://1prime.ru/20240819/zelenskiy-850986156.html
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/81/840318133_112:0:1935:1367_1920x0_80_0_0_63f066049c6195b1b90ef397e0602933.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, германия, северные потоки
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Северные потоки
17:27 19.08.2024
 
"Хотят покончить": эксперт объяснил, почему ФРГ винит Киев в подрыве "СП"

Ван дер Пейл: ФРГ ищет почву, чтобы прекратить финансирование Киева

© Forsvaret/Rune DyrholmЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Forsvaret/Rune Dyrholm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГААГА, 19 авг - ПРАЙМ. Немцы продвигают идею о причастности Киева к подрыву "Северных потоков", так как это даст почву для прекращения финансовых вливаний в Украину. Однако сама идея выглядит неправдоподобной, рассказал нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.
Он полагает, что диверсия с самого начала была проектом США и НАТО, а ФРГ продвигает украинское вмешательство, так как хочет избавиться от бремени по финансированию киевского режима. Украинцы не имели опыта проведения таких операций, поэтому не могли быть причастными, считает эксперт.
"Еще до саги с подрывом "Северных потоков" немецкие промышленные организации выступали против любых попыток прервать строительство газопровода. Немцы понимают, что промышленность нуждается в дешевом газе из России. В то же время, они больше не хотят тратить миллиарды на коррумпированного диктатора в Киеве", - подчеркнул ван дер Пейл.
Профессор утверждает, что это уже вторая попытка переложить ответственность за произошедшее на Киев, однако в этот раз расследование может грозить серьезными последствиями для украинской стороны.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
В США раскрыли, что ждет Зеленского после атаки на Курскую область
17:04
 
УКРАИНАГЕРМАНИЯСеверные потоки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала