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"Хотят покончить": эксперт объяснил, почему ФРГ винит Киев в подрыве "СП"
"Хотят покончить": эксперт объяснил, почему ФРГ винит Киев в подрыве "СП" - 19.08.2024, ПРАЙМ
"Хотят покончить": эксперт объяснил, почему ФРГ винит Киев в подрыве "СП"
Немцы продвигают идею о причастности Киева к подрыву "Северных потоков", так как это даст почву для прекращения финансовых вливаний в Украину. Однако сама идея... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T17:27+0300
2024-08-19T17:27+0300
2024-08-19T17:27+0300
украина
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ГААГА, 19 авг - ПРАЙМ. Немцы продвигают идею о причастности Киева к подрыву "Северных потоков", так как это даст почву для прекращения финансовых вливаний в Украину. Однако сама идея выглядит неправдоподобной, рассказал нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.Он полагает, что диверсия с самого начала была проектом США и НАТО, а ФРГ продвигает украинское вмешательство, так как хочет избавиться от бремени по финансированию киевского режима. Украинцы не имели опыта проведения таких операций, поэтому не могли быть причастными, считает эксперт."Еще до саги с подрывом "Северных потоков" немецкие промышленные организации выступали против любых попыток прервать строительство газопровода. Немцы понимают, что промышленность нуждается в дешевом газе из России. В то же время, они больше не хотят тратить миллиарды на коррумпированного диктатора в Киеве", - подчеркнул ван дер Пейл. Профессор утверждает, что это уже вторая попытка переложить ответственность за произошедшее на Киев, однако в этот раз расследование может грозить серьезными последствиями для украинской стороны.
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украина, германия, северные потоки
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Северные потоки
"Хотят покончить": эксперт объяснил, почему ФРГ винит Киев в подрыве "СП"
Ван дер Пейл: ФРГ ищет почву, чтобы прекратить финансирование Киева
ГААГА, 19 авг - ПРАЙМ. Немцы продвигают идею о причастности Киева к подрыву "Северных потоков", так как это даст почву для прекращения финансовых вливаний в Украину. Однако сама идея выглядит неправдоподобной, рассказал нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.
Он полагает, что диверсия с самого начала была проектом США и НАТО, а ФРГ продвигает украинское вмешательство, так как хочет избавиться от бремени по финансированию киевского режима. Украинцы не имели опыта проведения таких операций, поэтому не могли быть причастными, считает эксперт.
"Еще до саги с подрывом "Северных потоков" немецкие промышленные организации выступали против любых попыток прервать строительство газопровода. Немцы понимают, что промышленность нуждается в дешевом газе из России. В то же время, они больше не хотят тратить миллиарды на коррумпированного диктатора в Киеве", - подчеркнул ван дер Пейл.
Профессор утверждает, что это уже вторая попытка переложить ответственность за произошедшее на Киев, однако в этот раз расследование может грозить серьезными последствиями для украинской стороны.
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