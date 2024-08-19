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"Хотят покончить": эксперт объяснил, почему ФРГ винит Киев в подрыве "СП"

"Хотят покончить": эксперт объяснил, почему ФРГ винит Киев в подрыве "СП" - 19.08.2024, ПРАЙМ

"Хотят покончить": эксперт объяснил, почему ФРГ винит Киев в подрыве "СП"

Немцы продвигают идею о причастности Киева к подрыву "Северных потоков", так как это даст почву для прекращения финансовых вливаний в Украину. Однако сама идея... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T17:27+0300

2024-08-19T17:27+0300

2024-08-19T17:27+0300

украина

германия

северные потоки

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ГААГА, 19 авг - ПРАЙМ. Немцы продвигают идею о причастности Киева к подрыву "Северных потоков", так как это даст почву для прекращения финансовых вливаний в Украину. Однако сама идея выглядит неправдоподобной, рассказал нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.Он полагает, что диверсия с самого начала была проектом США и НАТО, а ФРГ продвигает украинское вмешательство, так как хочет избавиться от бремени по финансированию киевского режима. Украинцы не имели опыта проведения таких операций, поэтому не могли быть причастными, считает эксперт."Еще до саги с подрывом "Северных потоков" немецкие промышленные организации выступали против любых попыток прервать строительство газопровода. Немцы понимают, что промышленность нуждается в дешевом газе из России. В то же время, они больше не хотят тратить миллиарды на коррумпированного диктатора в Киеве", - подчеркнул ван дер Пейл. Профессор утверждает, что это уже вторая попытка переложить ответственность за произошедшее на Киев, однако в этот раз расследование может грозить серьезными последствиями для украинской стороны.

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украина

германия

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украина, германия, северные потоки