https://1prime.ru/20240819/popova-850977384.html

Оспа обезьян для России не представляет никакой опасности, заявила Попова

Оспа обезьян для России не представляет никакой опасности, заявила Попова - 19.08.2024, ПРАЙМ

Оспа обезьян для России не представляет никакой опасности, заявила Попова

Для России оспа обезьян не представляет какой-либо опасности, в стране есть все, чтобы выявить эту болезнь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова изданию... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T12:56+0300

2024-08-19T12:56+0300

2024-08-19T12:56+0300

медицина

роспотребнадзор

анна попова

оспа обезьян

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Для России оспа обезьян не представляет какой-либо опасности, в стране есть все, чтобы выявить эту болезнь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова изданию Life. "У нас отличная экосистема, которая хорошо работает, это уже проверено. За весь прошедший период у нас было три случая завозной оспы, которую мы своевременно выявили и не допустили никакого распространения", - отметила глава ведомства. Попова также заявила, что, учитывая особенности распространения этого заболевания, России с ее традиционными ценностями оно не страшно и не представляет эпидемической опасности. "Распространения мы не предполагаем, и его не будет", - подчеркнула она.Ранее руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в сфере общественного здравоохранения, которая имеет международное значение. Оспа обезьян является редким вирусным заболеванием. Оно представляет потенциальную опасность для людей, у которых иммунитет ослаблен.Симптомы включают в себя лихорадку, интоксикацию, увеличение лимфоузлов. Затем распространяется сыпь - первоначально в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки. После их вскрытия образуются язвы, а когда они заживают, то формируются корочки. После их отпадения остаются рубцы. При легком течении болезнь, как правило, проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня. Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года. Они проявились в странах, которые до этого никогда не сталкивались с этим вирусом, например, в США, Великобритании, Швеции и Бельгии. Как рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически закончена, на доклинические испытания могут уйти шесть-семь месяцев.

https://1prime.ru/20240817/ospa-850953605.html

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медицина, роспотребнадзор, анна попова, оспа обезьян