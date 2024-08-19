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ЕАБР рассказал о потенциале России для увеличения диверсификации экономики - 19.08.2024, ПРАЙМ
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ЕАБР рассказал о потенциале России для увеличения диверсификации экономики
ЕАБР рассказал о потенциале России для увеличения диверсификации экономики - 19.08.2024, ПРАЙМ
ЕАБР рассказал о потенциале России для увеличения диверсификации экономики
Россия обладает нераскрытым потенциалом для увеличения диверсификации своей экономики, особенно в производстве и внешней торговле, говорится в аналитическом... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T12:02+0300
2024-08-19T12:02+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия обладает нераскрытым потенциалом для увеличения диверсификации своей экономики, особенно в производстве и внешней торговле, говорится в аналитическом докладе Евразийского банка развития (ЕАБР). "Страна имеет нераскрытый потенциал для увеличения степени диверсификации экономики, особенно в производстве и внешней торговле", - сказано в материалах. Продвижение экспорта российских товаров, расширение географии торговли, а также развитие промышленных и высокотехнологичных секторов будет способствовать устойчивому развитию экономики, добавляют аналитики. Авторы доклада также приводят данные исследовательского института Mohammed Bin Rashid School of Government, согласно которым в 2022 году Россия заняла второе место по общему уровню диверсификации среди стран – экспортеров энергоресурсов, уступив лишь Малайзии и впервые с 2000 года опередив Норвегию.
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Экономика, РОССИЯ
12:02 19.08.2024
 
ЕАБР рассказал о потенциале России для увеличения диверсификации экономики

ЕАБР: у РФ есть нераскрытый потенциал для увеличения диверсификации экономики

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия обладает нераскрытым потенциалом для увеличения диверсификации своей экономики, особенно в производстве и внешней торговле, говорится в аналитическом докладе Евразийского банка развития (ЕАБР).
"Страна имеет нераскрытый потенциал для увеличения степени диверсификации экономики, особенно в производстве и внешней торговле", - сказано в материалах.
Продвижение экспорта российских товаров, расширение географии торговли, а также развитие промышленных и высокотехнологичных секторов будет способствовать устойчивому развитию экономики, добавляют аналитики.
Авторы доклада также приводят данные исследовательского института Mohammed Bin Rashid School of Government, согласно которым в 2022 году Россия заняла второе место по общему уровню диверсификации среди стран – экспортеров энергоресурсов, уступив лишь Малайзии и впервые с 2000 года опередив Норвегию.
 
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