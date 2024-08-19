https://1prime.ru/20240819/prigovor-850967197.html
Приговор американскому солдату Блэку оставили без изменения
Приговор американскому солдату Блэку оставили без изменения - 19.08.2024, ПРАЙМ
Приговор американскому солдату Блэку оставили без изменения
Приморский краевой суд оставил без изменения приговор американскому солдату Гордону Блэку, который был осужден во Владивостоке на 3 года 9 месяцев колонии. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T05:25+0300
2024-08-19T05:25+0300
2024-08-19T05:25+0300
происшествия
криминал
приморский край
https://cdnn.1prime.ru/img/76832/68/768326883_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_fea64fb0d12e7bb6c998c6db03e40748.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – ПРАЙМ. Приморский краевой суд оставил без изменения приговор американскому солдату Гордону Блэку, который был осужден во Владивостоке на 3 года 9 месяцев колонии.Блэк был признан виновным в угрозе убийством и краже. Адвокат заявила, что сторона защиты не согласна с приговором и просит отдать уголовное дело Блэка на новое рассмотрение. По мнению стороны защиты, суд первой инстанции вынес приговор, не опираясь на материалы дела.Представитель прокуратуры Анастасия Ярошенко попросила приговор суда оставить без изменения.Первомайский районный суд Владивостока в июне назначил Блэку 3 года 9 месяцев колонии общего режима. Уголовное дело касалось угрозы убийством его девушке, с которой он жил во Владивостоке, и краже у нее денег в размере 10 тысяч рублей.Блэк в апреле прибыл во Владивосток к девушке после знакомства в Корее. В ходе ссоры, по данным прокуратуры, он "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", после чего похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20240619/sud-849281374.html
приморский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76832/68/768326883_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_8701e3a3e4c268226273930e39ccb0e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
криминал, приморский край
Происшествия, Криминал, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Приговор американскому солдату Блэку оставили без изменения
Приморский краевой суд оставил без изменения приговор американскому солдату Блэку
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – ПРАЙМ. Приморский краевой суд оставил без изменения приговор американскому солдату Гордону Блэку, который был осужден во Владивостоке на 3 года 9 месяцев колонии.
Блэк был признан виновным в угрозе убийством и краже.
Адвокат заявила, что сторона защиты не согласна с приговором и просит отдать уголовное дело Блэка на новое рассмотрение. По мнению стороны защиты, суд первой инстанции вынес приговор, не опираясь на материалы дела.
Суд во Владивостоке признал американца Блэка виновным в угрозе убийством
Представитель прокуратуры Анастасия Ярошенко попросила приговор суда оставить без изменения.
Первомайский районный суд Владивостока в июне назначил Блэку 3 года 9 месяцев колонии общего режима. Уголовное дело касалось угрозы убийством его девушке, с которой он жил во Владивостоке, и краже у нее денег в размере 10 тысяч рублей.
Блэк в апреле прибыл во Владивосток к девушке после знакомства в Корее. В ходе ссоры, по данным прокуратуры, он "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", после чего похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.