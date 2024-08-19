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Приговор американскому солдату Блэку оставили без изменения - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Приговор американскому солдату Блэку оставили без изменения
Приговор американскому солдату Блэку оставили без изменения - 19.08.2024, ПРАЙМ
Приговор американскому солдату Блэку оставили без изменения
Приморский краевой суд оставил без изменения приговор американскому солдату Гордону Блэку, который был осужден во Владивостоке на 3 года 9 месяцев колонии. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T05:25+0300
2024-08-19T05:25+0300
происшествия
криминал
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – ПРАЙМ. Приморский краевой суд оставил без изменения приговор американскому солдату Гордону Блэку, который был осужден во Владивостоке на 3 года 9 месяцев колонии.Блэк был признан виновным в угрозе убийством и краже. Адвокат заявила, что сторона защиты не согласна с приговором и просит отдать уголовное дело Блэка на новое рассмотрение. По мнению стороны защиты, суд первой инстанции вынес приговор, не опираясь на материалы дела.Представитель прокуратуры Анастасия Ярошенко попросила приговор суда оставить без изменения.Первомайский районный суд Владивостока в июне назначил Блэку 3 года 9 месяцев колонии общего режима. Уголовное дело касалось угрозы убийством его девушке, с которой он жил во Владивостоке, и краже у нее денег в размере 10 тысяч рублей.Блэк в апреле прибыл во Владивосток к девушке после знакомства в Корее. В ходе ссоры, по данным прокуратуры, он "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", после чего похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20240619/sud-849281374.html
приморский край
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криминал, приморский край
Происшествия, Криминал, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
05:25 19.08.2024
 
Приговор американскому солдату Блэку оставили без изменения

Приморский краевой суд оставил без изменения приговор американскому солдату Блэку

© fotolia.com / Ruslan GrumbleКиберпреступность
Киберпреступность - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© fotolia.com / Ruslan Grumble
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ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – ПРАЙМ. Приморский краевой суд оставил без изменения приговор американскому солдату Гордону Блэку, который был осужден во Владивостоке на 3 года 9 месяцев колонии.
Блэк был признан виновным в угрозе убийством и краже.
Адвокат заявила, что сторона защиты не согласна с приговором и просит отдать уголовное дело Блэка на новое рассмотрение. По мнению стороны защиты, суд первой инстанции вынес приговор, не опираясь на материалы дела.
Города России. Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Суд во Владивостоке признал американца Блэка виновным в угрозе убийством
19 июня, 06:20
Представитель прокуратуры Анастасия Ярошенко попросила приговор суда оставить без изменения.
Первомайский районный суд Владивостока в июне назначил Блэку 3 года 9 месяцев колонии общего режима. Уголовное дело касалось угрозы убийством его девушке, с которой он жил во Владивостоке, и краже у нее денег в размере 10 тысяч рублей.
Блэк в апреле прибыл во Владивосток к девушке после знакомства в Корее. В ходе ссоры, по данным прокуратуры, он "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", после чего похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей.
 
ПроисшествияКриминалПРИМОРСКИЙ КРАЙ
 
 
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