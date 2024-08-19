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В Госдуме призвали запретить западные "фабрики мыслей" в России

В Госдуме призвали запретить западные "фабрики мыслей" в России - 19.08.2024, ПРАЙМ

В Госдуме призвали запретить западные "фабрики мыслей" в России

Необходимо запретить деятельность западных аналитических центров на территории России, а сотрудничество с ними должно рассматриваться как работа на иностранное... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T20:29+0300

2024-08-19T20:29+0300

2024-08-19T20:29+0300

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Необходимо запретить деятельность западных аналитических центров на территории России, а сотрудничество с ними должно рассматриваться как работа на иностранное государство, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР). По мнению депутата, некоторые британские исследовательские центры уже вышли за рамки обычной идеологии и стали поддерживать экстремистские и террористические взгляды. Они занимаются воспитанием молодого поколения в духе русофобии, реализуют сотни антироссийских программ. Кроме того, через эти центры формируются шпионские сети и вербуются люди для работы на иностранные спецслужбы.Он отметил, что решение Министерства иностранных дел России о запрете на въезд в страну представителей некоторых британских аналитических центров, безусловно, ограничит их деятельность. Однако ограничение физического присутствия нежелательных лиц в стране должно сопровождаться и другими мерами.Ранее американское издание Washington Post опубликовало материал, в котором говорится, что в субботу его журналисты и фотограф прибыли в город Суджа в сопровождении военных Вооружённых сил Украины.ФСБ завела дело на итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини. Они незаконно пересекли границу РФ и сняли видео в Судже. МИД РФ назвал их действия "грубейшим нарушением законодательства и этики". Итальянцы использовали свое пребывание в РФ для обеления преступлений киевского режима. В сообщении дипведомства говорится, что их действия подпадают под Уголовный кодекс. ФСБ предпринимает шаги по установлению обстоятельств преступления и их правовой оценке.

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мид, фсб, журналисты, госдума, россия