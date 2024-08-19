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В Каире высоко оценили выполнение Россией обязательств по поставкам пшеницы - 19.08.2024, ПРАЙМ
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В Каире высоко оценили выполнение Россией обязательств по поставкам пшеницы
В Каире высоко оценили выполнение Россией обязательств по поставкам пшеницы - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Каире высоко оценили выполнение Россией обязательств по поставкам пшеницы
Россия выполняет перед Египтом обязательства по поставкам пшеницы на высочайшем уровне, заявил египетский министр снабжения и внутренней торговли Шериф Фарук. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:11+0300
2024-08-19T16:11+0300
экономика
россия
египет
поставки пшеницы
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КАИР, 19 авг - ПРАЙМ. Россия выполняет перед Египтом обязательства по поставкам пшеницы на высочайшем уровне, заявил египетский министр снабжения и внутренней торговли Шериф Фарук. "Воздаем должное России. За прошедший период ее обязательства были на самом высоком уровне", - сказал Фарук в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости о поставках российской пшеницы в Египет. По его словам, Египет стремится диверсифицировать импорт пшеницы из России, обращаясь как к государственному, так и к частному сектору. Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ сообщала, что Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Главный поставщик пшеницы в страну - Россия.
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россия, египет, поставки пшеницы
Экономика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, поставки пшеницы
16:11 19.08.2024
 
В Каире высоко оценили выполнение Россией обязательств по поставкам пшеницы

Фарук: РФ выполняет обязательства по пшенице перед Египтом на высочайшем уровне

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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КАИР, 19 авг - ПРАЙМ. Россия выполняет перед Египтом обязательства по поставкам пшеницы на высочайшем уровне, заявил египетский министр снабжения и внутренней торговли Шериф Фарук.
"Воздаем должное России. За прошедший период ее обязательства были на самом высоком уровне", - сказал Фарук в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости о поставках российской пшеницы в Египет.
По его словам, Египет стремится диверсифицировать импорт пшеницы из России, обращаясь как к государственному, так и к частному сектору.
Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ сообщала, что Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Главный поставщик пшеницы в страну - Россия.
 
ЭкономикаРОССИЯЕГИПЕТпоставки пшеницы
 
 
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