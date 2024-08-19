https://1prime.ru/20240819/pshenitsa-850983987.html
В Каире высоко оценили выполнение Россией обязательств по поставкам пшеницы
В Каире высоко оценили выполнение Россией обязательств по поставкам пшеницы - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Каире высоко оценили выполнение Россией обязательств по поставкам пшеницы
Россия выполняет перед Египтом обязательства по поставкам пшеницы на высочайшем уровне, заявил египетский министр снабжения и внутренней торговли Шериф Фарук. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:11+0300
2024-08-19T16:11+0300
2024-08-19T16:11+0300
экономика
россия
египет
поставки пшеницы
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg
КАИР, 19 авг - ПРАЙМ. Россия выполняет перед Египтом обязательства по поставкам пшеницы на высочайшем уровне, заявил египетский министр снабжения и внутренней торговли Шериф Фарук. "Воздаем должное России. За прошедший период ее обязательства были на самом высоком уровне", - сказал Фарук в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости о поставках российской пшеницы в Египет. По его словам, Египет стремится диверсифицировать импорт пшеницы из России, обращаясь как к государственному, так и к частному сектору. Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ сообщала, что Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Главный поставщик пшеницы в страну - Россия.
египет
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_315:0:2034:1289_1920x0_80_0_0_1feeeda323e622d22d3d749dd6022e69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, египет, поставки пшеницы
Экономика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, поставки пшеницы
В Каире высоко оценили выполнение Россией обязательств по поставкам пшеницы
Фарук: РФ выполняет обязательства по пшенице перед Египтом на высочайшем уровне
КАИР, 19 авг - ПРАЙМ. Россия выполняет перед Египтом обязательства по поставкам пшеницы на высочайшем уровне, заявил египетский министр снабжения и внутренней торговли Шериф Фарук.
"Воздаем должное России. За прошедший период ее обязательства были на самом высоком уровне", - сказал Фарук в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости о поставках российской пшеницы в Египет.
По его словам, Египет стремится диверсифицировать импорт пшеницы из России, обращаясь как к государственному, так и к частному сектору.
Ранее пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ сообщала, что Россия в январе-апреле 2024 года экспортировала в Египет более 3,5 миллиона тонн пшеницы, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Египет является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Главный поставщик пшеницы в страну - Россия.