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У России и Азербайджана большой потенциал для работы, заявил Путин - 19.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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У России и Азербайджана большой потенциал для работы, заявил Путин
У России и Азербайджана большой потенциал для работы, заявил Путин - 19.08.2024, ПРАЙМ
У России и Азербайджана большой потенциал для работы, заявил Путин
Текущий товарооборот между РФ и Азербайджаном не отвечает действительному потенциалу государств, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T12:46+0300
2024-08-19T12:46+0300
экономика
владимир путин
россия
азербайджан
торгово-экономическое сотрудничество
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БАКУ, 19 авг - ПРАЙМ. Текущий товарооборот между РФ и Азербайджаном не отвечает действительному потенциалу государств, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.Он подчеркнул, что торгово-экономические отношения продолжают успешно развиваться, однако взаимодействие двух стран может привести к еще более высоким показателям, чем текущие."Действительно, можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы", - подчеркнул президент России.
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владимир путин, россия, азербайджан, торгово-экономическое сотрудничество
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, торгово-экономическое сотрудничество
12:46 19.08.2024
 
У России и Азербайджана большой потенциал для работы, заявил Путин

Путин: товарооборот между РФ и Азербайджаном не соответствует возможностям стран

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
© POOL
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БАКУ, 19 авг - ПРАЙМ. Текущий товарооборот между РФ и Азербайджаном не отвечает действительному потенциалу государств, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Он подчеркнул, что торгово-экономические отношения продолжают успешно развиваться, однако взаимодействие двух стран может привести к еще более высоким показателям, чем текущие.
"Действительно, можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы", - подчеркнул президент России.
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
Рубль снижается к юаню на Московской бирже
12:33
 
ЭкономикаВладимир ПутинРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНторгово-экономическое сотрудничество
 
 
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