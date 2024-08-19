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У России и Азербайджана большой потенциал для работы, заявил Путин
У России и Азербайджана большой потенциал для работы, заявил Путин - 19.08.2024, ПРАЙМ
У России и Азербайджана большой потенциал для работы, заявил Путин
Текущий товарооборот между РФ и Азербайджаном не отвечает действительному потенциалу государств, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T12:46+0300
2024-08-19T12:46+0300
2024-08-19T12:46+0300
экономика
владимир путин
россия
азербайджан
торгово-экономическое сотрудничество
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БАКУ, 19 авг - ПРАЙМ. Текущий товарооборот между РФ и Азербайджаном не отвечает действительному потенциалу государств, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.Он подчеркнул, что торгово-экономические отношения продолжают успешно развиваться, однако взаимодействие двух стран может привести к еще более высоким показателям, чем текущие."Действительно, можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы", - подчеркнул президент России.
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владимир путин, россия, азербайджан, торгово-экономическое сотрудничество
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, торгово-экономическое сотрудничество
У России и Азербайджана большой потенциал для работы, заявил Путин
Путин: товарооборот между РФ и Азербайджаном не соответствует возможностям стран
БАКУ, 19 авг - ПРАЙМ. Текущий товарооборот между РФ и Азербайджаном не отвечает действительному потенциалу государств, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Он подчеркнул, что торгово-экономические отношения продолжают успешно развиваться, однако взаимодействие двух стран может привести к еще более высоким показателям, чем текущие.
"Действительно, можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы", - подчеркнул президент России.
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