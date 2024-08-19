https://1prime.ru/20240819/putin-850976760.html

У России и Азербайджана большой потенциал для работы, заявил Путин

У России и Азербайджана большой потенциал для работы, заявил Путин - 19.08.2024, ПРАЙМ

У России и Азербайджана большой потенциал для работы, заявил Путин

Текущий товарооборот между РФ и Азербайджаном не отвечает действительному потенциалу государств, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T12:46+0300

2024-08-19T12:46+0300

2024-08-19T12:46+0300

экономика

владимир путин

россия

азербайджан

торгово-экономическое сотрудничество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/11/850216791_0:21:2978:1696_1920x0_80_0_0_625ac1f5d2f67618a08d54601fe13420.jpg

БАКУ, 19 авг - ПРАЙМ. Текущий товарооборот между РФ и Азербайджаном не отвечает действительному потенциалу государств, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.Он подчеркнул, что торгово-экономические отношения продолжают успешно развиваться, однако взаимодействие двух стран может привести к еще более высоким показателям, чем текущие."Действительно, можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности. У нас много направлений для совместной работы", - подчеркнул президент России.

https://1prime.ru/20240819/yuan-850976361.html

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, азербайджан, торгово-экономическое сотрудничество