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Для четырех городов Новгородской области разработают планы развития

Для четырех городов Новгородской области разработают планы развития - 19.08.2024, ПРАЙМ

Для четырех городов Новгородской области разработают планы развития

Мастер-планы развития разработают для четырех городов Новгородской области в 2025 году по поручению президента РФ, рассказал губернатор региона Андрей Никитин. | 19.08.2024, ПРАЙМ

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2024-08-19T21:18+0300

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 авг - ПРАЙМ. Мастер-планы развития разработают для четырех городов Новгородской области в 2025 году по поручению президента РФ, рассказал губернатор региона Андрей Никитин. Как уточняет пресс-служба правительства региона, состоялась итоговая коллегия минстроя области, в которой участвовали Никитин и замминистра Минстроя России Константин Михайлик. Никитин отметил, что президентом РФ Владимиром Путиным уделяется особое внимание градостроительной документации. "В своем послании Федеральному Собранию он дал поручение определить 200 городов, для которых должны быть подготовлены мастер-планы. В Новгородской области в перечень таких городов вошли Великий Новгород, Старая Русса, Валдай и Боровичи. Разработка мастер-планов для этих населенных пунктов запланирована в следующем году", – приводит пресс-служба слова Никитина. Никитин также рассказал, что за последние пять лет в регионе было построено более 1,2 миллиона квадратных метров жилья. В 2023 году это помогло улучшить жилищные условия почти для 22 тысяч семей. По словам Михайлика, Новгородская область – одна из лидеров среди регионов по формированию комфортной городской среды.

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новгород

новгородская область

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россия, план, развитие, новгород, новгородская область