https://1prime.ru/20240819/rosaviatsiya-850970824.html

В Росавиации рассказали о росте пассажиропотока российских авиакомпаний

В Росавиации рассказали о росте пассажиропотока российских авиакомпаний - 19.08.2024, ПРАЙМ

В Росавиации рассказали о росте пассажиропотока российских авиакомпаний

Пассажиропоток авиакомпаний России в июле 2024 года вырос на четыре процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные предоставили в... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T10:13+0300

2024-08-19T10:13+0300

2024-08-19T10:36+0300

россия

росавиация

пассажиропоток

https://cdnn.1prime.ru/img/84148/96/841489607_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_43827e95a53edae567776fb9c9aa95cc.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний России в июле 2024 года вырос на четыре процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные предоставили в Росавиации.Отмечается, что рост пассажиропотока достиг 12 миллионов человек.В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли: "Аэрофлот", "Россия", "Сибирь" (S7), "Победа" и "Уральские авиалинии", уточнили в Росавиации. Суммарно они перевезли 8,3 миллиона человек, что на 4,1% больше относительно июля прошлого года."Пассажиропоток авиакомпаний стабильно растет относительно аналогичных показателей 2023 года. Кроме того, растут операционные финансовые результаты и занятость кресел, это же относится и к ведущим (топ-5) российским авиаперевозчикам", - прокомментировал директор Центра научного обеспечения государственной политики в области гражданской авиации подведомственного Росавиации ФГУП "ГосНИИ ГА" Александр Фридлянд, чьи слова приводит Росавиация.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росавиация, пассажиропоток