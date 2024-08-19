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В Росавиации рассказали о росте пассажиропотока российских авиакомпаний - 19.08.2024, ПРАЙМ
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В Росавиации рассказали о росте пассажиропотока российских авиакомпаний
В Росавиации рассказали о росте пассажиропотока российских авиакомпаний - 19.08.2024, ПРАЙМ
В Росавиации рассказали о росте пассажиропотока российских авиакомпаний
Пассажиропоток авиакомпаний России в июле 2024 года вырос на четыре процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные предоставили в... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T10:13+0300
2024-08-19T10:36+0300
россия
росавиация
пассажиропоток
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний России в июле 2024 года вырос на четыре процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные предоставили в Росавиации.Отмечается, что рост пассажиропотока достиг 12 миллионов человек.В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли: "Аэрофлот", "Россия", "Сибирь" (S7), "Победа" и "Уральские авиалинии", уточнили в Росавиации. Суммарно они перевезли 8,3 миллиона человек, что на 4,1% больше относительно июля прошлого года."Пассажиропоток авиакомпаний стабильно растет относительно аналогичных показателей 2023 года. Кроме того, растут операционные финансовые результаты и занятость кресел, это же относится и к ведущим (топ-5) российским авиаперевозчикам", - прокомментировал директор Центра научного обеспечения государственной политики в области гражданской авиации подведомственного Росавиации ФГУП "ГосНИИ ГА" Александр Фридлянд, чьи слова приводит Росавиация.
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россия, росавиация, пассажиропоток
РОССИЯ, Росавиация, пассажиропоток
10:13 19.08.2024 (обновлено: 10:36 19.08.2024)
 
В Росавиации рассказали о росте пассажиропотока российских авиакомпаний

Росавиация: пассажиропоток авиакомпаний России в июле 2024 года вырос на 4%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкРосавиация
Росавиация - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний России в июле 2024 года вырос на четыре процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные предоставили в Росавиации.
Отмечается, что рост пассажиропотока достиг 12 миллионов человек.
В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли: "Аэрофлот", "Россия", "Сибирь" (S7), "Победа" и "Уральские авиалинии", уточнили в Росавиации. Суммарно они перевезли 8,3 миллиона человек, что на 4,1% больше относительно июля прошлого года.
"Пассажиропоток авиакомпаний стабильно растет относительно аналогичных показателей 2023 года. Кроме того, растут операционные финансовые результаты и занятость кресел, это же относится и к ведущим (топ-5) российским авиаперевозчикам", - прокомментировал директор Центра научного обеспечения государственной политики в области гражданской авиации подведомственного Росавиации ФГУП "ГосНИИ ГА" Александр Фридлянд, чьи слова приводит Росавиация.
 
РОССИЯРосавиацияпассажиропоток
 
 
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