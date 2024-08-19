Юань пытается удержать позиции

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,7%. Исключение составляет рынок Китая, подтягивающийся на 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brentсегодня с утра отступает на 0,3%, торгуясь в районе 79,4 доллара за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов, кроме геополитического фактора, будет обращено на блок важной макроэкономической статистики. Здесь мы выделяем данные по инфляции в Еврозоне, индексу опережающих экономических индикаторов и продажам новостроек в Штатах. Плюс к этому, будут опубликованы предварительные цифры по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса на фоне высоких ставок в развитых экономиках. Также стоит отметить выход протоколов последнего заседания ФРС США, в которых участники торгов будут искать указания на дальнейшие шаги американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики.По итогам пятницы индекс Мосбрижи снизился на 0,4%, закончив неделю в районе 2 828 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание продаж в российских акциях может сохраниться, чему способствует внешний фон и, в частности, ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 80 долларов за баррель. В результате, в ходе сессии индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к отметке 2 800 пунктов. Отметим, что с технической точки зрения российский рынок продолжает движение в рамках нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года. На наш взгляд, цель данной волны снижения может находиться в диапазоне 2 700 – 2 800 пунктов.По итогам пятницы юань прибавил 0,5%, закончив неделю в районе 12,04 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток китайской валюты удержать позиции выше отметки 12 рублей и продолжить восходящую динамику. Однако уже в ближайшие сессии рубль может получить дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые в рамках подготовки к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующую неделю, могут увеличить объем предложения иностранной валюты на рынке. В сложившихся обстоятельствах, к концу недели юань может вновь отступить ниже 12 рублей и закрепиться в верхней половине диапазона 11,5 – 12 рублей.
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,7%. Исключение составляет рынок Китая, подтягивающийся на 0,5%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в пятницу, сегодня утром консолидируются под уровнями закрытия прошлой недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brentсегодня с утра отступает на 0,3%, торгуясь в районе 79,4 доллара за баррель.
На предстоящей неделе внимание инвесторов, кроме геополитического фактора, будет обращено на блок важной макроэкономической статистики. Здесь мы выделяем данные по инфляции в Еврозоне, индексу опережающих экономических индикаторов и продажам новостроек в Штатах. Плюс к этому, будут опубликованы предварительные цифры по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса на фоне высоких ставок в развитых экономиках. Также стоит отметить выход протоколов последнего заседания ФРС США, в которых участники торгов будут искать указания на дальнейшие шаги американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики.
По итогам пятницы индекс Мосбрижи снизился на 0,4%, закончив неделю в районе 2 828 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание продаж в российских акциях может сохраниться, чему способствует внешний фон и, в частности, ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 80 долларов за баррель. В результате, в ходе сессии индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к отметке 2 800 пунктов. Отметим, что с технической точки зрения российский рынок продолжает движение в рамках нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года. На наш взгляд, цель данной волны снижения может находиться в диапазоне 2 700 – 2 800 пунктов.
По итогам пятницы юань прибавил 0,5%, закончив неделю в районе 12,04 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем попыток китайской валюты удержать позиции выше отметки 12 рублей и продолжить восходящую динамику. Однако уже в ближайшие сессии рубль может получить дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые в рамках подготовки к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующую неделю, могут увеличить объем предложения иностранной валюты на рынке. В сложившихся обстоятельствах, к концу недели юань может вновь отступить ниже 12 рублей и закрепиться в верхней половине диапазона 11,5 – 12 рублей.
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