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Курс рубля снизился к юаню на Московской бирже в начале недели

Курс рубля снизился к юаню на Московской бирже в начале недели - 19.08.2024, ПРАЙМ

Курс рубля снизился к юаню на Московской бирже в начале недели

Рубль против юаня в понедельник торговался преимущественно в минусе на Московской бирже, китайская валюта закрепляется выше отметки в 12 рублей и обновила почти | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T21:57+0300

2024-08-19T21:57+0300

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Рубль против юаня в понедельник торговался преимущественно в минусе на Московской бирже, китайская валюта закрепляется выше отметки в 12 рублей и обновила почти двухмесячный максимум, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки, до 12,10 рубля, а в течение дня поднимался до 12,14 рубля — максимума с 24 июня. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 82,6 миллиарда рублей. А для ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 88,94 рубля. Курс рубля к юаню в начале недели на Московской бирже преимущественно снижался. При этом курс закрепился выше отметки в 12 рублей за юань. Стоимость нефти сорта Brent к 21.28 мск падает на 2,5%, до 77,7 доллара за баррель. Ослабление рубля может быть связано с восстановлением импорта и, соответственно, спроса на валюту, трансляцией в курс более низких июльских цен на нефть, а также напряженным внешнеполитическим фоном, комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Ослабление рубля продолжается, несмотря на активное снижение курса доллара на форексе, сохраняющиеся проблемы в расчетах у импортеров и жесткую монетарную политику ЦБ РФ. Сохраняющаяся повышенная инфляция свидетельствует о том, что ключевую ставку могут повысить до 20% уже в сентябре, отмечает Андрей Алексеев из УК "Первая". "На текущей неделе курс доллара будет находиться в коридоре 87,5-89 рубля, а биржевой курс юаня – около 12 рублей. В 20-х числах августа может начать формироваться тенденция к укреплению рубля на фоне подготовки к налоговому периоду", — добавляет Алексеев. А по мнению Шепелева, во вторник ожидается консолидации юаня в зоне 12-12,2 рубля, а доллар может дотянуться до 90 рублей.

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рынки, рубль, юань, доллар