https://1prime.ru/20240819/rubl-850991923.html
Курс рубля снизился к юаню на Московской бирже в начале недели
Курс рубля снизился к юаню на Московской бирже в начале недели - 19.08.2024, ПРАЙМ
Курс рубля снизился к юаню на Московской бирже в начале недели
Рубль против юаня в понедельник торговался преимущественно в минусе на Московской бирже, китайская валюта закрепляется выше отметки в 12 рублей и обновила почти | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T21:57+0300
2024-08-19T21:57+0300
2024-08-19T21:57+0300
рынки
рубль
юань
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/38/841293834_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_cb8c20024938f385e931f6eb4c131a3f.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Рубль против юаня в понедельник торговался преимущественно в минусе на Московской бирже, китайская валюта закрепляется выше отметки в 12 рублей и обновила почти двухмесячный максимум, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки, до 12,10 рубля, а в течение дня поднимался до 12,14 рубля — максимума с 24 июня. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 82,6 миллиарда рублей. А для ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 88,94 рубля. Курс рубля к юаню в начале недели на Московской бирже преимущественно снижался. При этом курс закрепился выше отметки в 12 рублей за юань. Стоимость нефти сорта Brent к 21.28 мск падает на 2,5%, до 77,7 доллара за баррель. Ослабление рубля может быть связано с восстановлением импорта и, соответственно, спроса на валюту, трансляцией в курс более низких июльских цен на нефть, а также напряженным внешнеполитическим фоном, комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Ослабление рубля продолжается, несмотря на активное снижение курса доллара на форексе, сохраняющиеся проблемы в расчетах у импортеров и жесткую монетарную политику ЦБ РФ. Сохраняющаяся повышенная инфляция свидетельствует о том, что ключевую ставку могут повысить до 20% уже в сентябре, отмечает Андрей Алексеев из УК "Первая". "На текущей неделе курс доллара будет находиться в коридоре 87,5-89 рубля, а биржевой курс юаня – около 12 рублей. В 20-х числах августа может начать формироваться тенденция к укреплению рубля на фоне подготовки к налоговому периоду", — добавляет Алексеев. А по мнению Шепелева, во вторник ожидается консолидации юаня в зоне 12-12,2 рубля, а доллар может дотянуться до 90 рублей.
https://1prime.ru/20240819/yuan-850990300.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/38/841293834_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1d5fece61ab6f47001aea49eb3190dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, рубль, юань, доллар
Рынки, рубль, юань, доллар
Курс рубля снизился к юаню на Московской бирже в начале недели
Курс рубля снизился к юаню на Московской бирже в начале недели
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Рубль против юаня в понедельник торговался преимущественно в минусе на Московской бирже, китайская валюта закрепляется выше отметки в 12 рублей и обновила почти двухмесячный максимум, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 3 копейки, до 12,10 рубля, а в течение дня поднимался до 12,14 рубля — максимума с 24 июня. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 82,6 миллиарда рублей. А для ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 88,94 рубля.
Курс рубля к юаню в начале недели на Московской бирже преимущественно снижался. При этом курс закрепился выше отметки в 12 рублей за юань. Стоимость нефти сорта Brent к 21.28 мск падает на 2,5%, до 77,7 доллара за баррель.
Эксперты назвали временным расхождение курсов юаня и доллара в РФ и в мире
Ослабление рубля может быть связано с восстановлением импорта и, соответственно, спроса на валюту, трансляцией в курс более низких июльских цен на нефть, а также напряженным внешнеполитическим фоном, комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
Ослабление рубля продолжается, несмотря на активное снижение курса доллара на форексе, сохраняющиеся проблемы в расчетах у импортеров и жесткую монетарную политику ЦБ РФ. Сохраняющаяся повышенная инфляция свидетельствует о том, что ключевую ставку могут повысить до 20% уже в сентябре, отмечает Андрей Алексеев из УК "Первая".
"На текущей неделе курс доллара будет находиться в коридоре 87,5-89 рубля, а биржевой курс юаня – около 12 рублей. В 20-х числах августа может начать формироваться тенденция к укреплению рубля на фоне подготовки к налоговому периоду", — добавляет Алексеев.
А по мнению Шепелева, во вторник ожидается консолидации юаня в зоне 12-12,2 рубля, а доллар может дотянуться до 90 рублей.