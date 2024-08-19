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Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбной продукции в Египет

Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбной продукции в Египет - 19.08.2024, ПРАЙМ

Россельхознадзор расширил список поставщиков рыбной продукции в Египет

Россельхознадзор расширил список российских поставщиков рыбной продукции на рынок Египта, сообщает ведомство. | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T17:13+0300

2024-08-19T17:13+0300

2024-08-19T17:13+0300

россия

египет

рыбная продукция

россельхознадзор

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор расширил список российских поставщиков рыбной продукции на рынок Египта, сообщает ведомство. "Результатом работы, проводимой Россельхознадзором по открытию рынков зарубежных стран, стало расширение Генеральной организацией ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и мелиорации Египта перечня российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что право поставок рыбной продукции на рынок республики получили еще 44 российских экспортера. В настоящее время 133 российских предприятий и судов, занимающихся добычей, переработкой, транспортировкой и хранением рыбо- и морепродукции имеют право отгружать товары в Египет. Служба продолжает работу, чтобы расширить этот перечень, заключили там.

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египет

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россия, египет, рыбная продукция, россельхознадзор