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Российский рынок акций упал на минимум с прошлого лета

Российский рынок акций упал на минимум с прошлого лета - 19.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций упал на минимум с прошлого лета

Российский рынок акций в основные торги понедельника упал ниже 2800 пунктов, потеряв весь прирост с июня прошлого года, следует из данных Московской биржи. | 19.08.2024, ПРАЙМ

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2024-08-19T20:00+0300

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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги понедельника упал ниже 2800 пунктов, потеряв весь прирост с июня прошлого года, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,86%, до 2775,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,56%, до 976,5 пункта. Индекс Мосбиржи, таким образом, обновил минимум с июня 2023 года. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс только увеличил темпы падения — до 2,17%. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ "Вероятность дополнительного повышения ключевой ставки Банка России выступает главным фактором падения рынка акций. Если закладывать в финансовые модели ключевую ставку 20%, справедливый уровень для индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев понижается примерно до 2900 пунктов. С учётом дивидендов это не тот уровень доходности, который можно получить, инвестируя в облигации, фонды денежного рынка или размещая деньги на банковском депозите. Поэтому "сползание" рынка закономерно", — комментирует Станислав Клещев из компании "ВТБ Мои инвестиции". В понедельник, в частности, на Московской бирже в особенности подешевели бумаги "Мечела" (-6,1%), самой биржи (-3,9%), а также ПИКа (-3,7%), "Магнита" (-3,1%). Заметно подорожали акции ТКС (+1,3%), "Мосэнерго" (+0,6%), "Новатэка" (+0,5%). ПРОГНОЗЫ Индексы начали неделю на пессимистичной ноте, по-прежнему не находя поводов для повышения в ожидании сохранения жестких монетарных условий в стране и из-за напряженности на мировой арене, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Пока инвесторам остается лишь пережидать "медвежий период", — оценивает она. В то же время ни обороты торгов, ни характер движения индекса Мосбиржи не указывают на развитие сценария распродаж, считает Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "Более вероятно боковое движение в ожидании позитивных драйверов", — заключает он.

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мировые рынки, мосбиржа, рынки