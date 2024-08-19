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Все непросто: российский рынок акций в попытках восстановления

Все непросто: российский рынок акций в попытках восстановления - 19.08.2024, ПРАЙМ

Все непросто: российский рынок акций в попытках восстановления

Инвесторы не находят поводов для развития устойчивого восстановления. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,35% до 2828,90 п., индекс РТС, наоборот, повысился | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T08:44+0300

2024-08-19T08:44+0300

2024-08-19T08:44+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

рубль

биржевые торги

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МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Инвесторы не находят поводов для развития устойчивого восстановления. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 0,35% до 2828,90 п., индекс РТС, наоборот, повысился на 1,09% до 1144,79 п. За неделю оба индекса потеряли соответственно 0,71% и 10,32%. Сильно отстающая динамика индекса РТС объясняется ослаблением рубля на прошлой неделе: по отношению к китайскому юаню курс рубля снизился за неделю на 2,96%.Слабый рубль, в свою очередь, мог способствовать ухудшению настроений на рынке суверенного долга. В первой половине недели котировки облигаций консолидировались вблизи максимумов с начала июля, но перешли к снижению на фоне ослабления валютного курса, начиная с четверга. Дополнительное давление на рынок облигаций могли оказать недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) и оценка Банка России по инфляции за июль.Напомним, недельные темпы роста ИПЦ составили 0,05% на неделе с 6 по 12 августа, а Банк России оценил сезонно-сглаженную инфляцию в июле на уровне 16,1%. В итоге сочетание валютного фактора и данных по инфляции спровоцировали во второй половине недели продажи на рынках акций и облигаций, что нивелировало позитивные достижения первой половины прошедшей недели.Дополнительное давление на фондовые рынки оказало снижение нефтяных котировок, начиная с прошлого вторника. Слабая динамика на рынке нефти была обусловлена в том числе данными о сокращении объемов нефтепереработки в июле на 6,1% в годовом выражении, до минимумов с октября 2022 года.Между тем котировки золота на прошлой неделе обновили исторические максимумы. В пятницу одна тройская унция золота стоила 2505,32 доллара. Ранее мы неоднократно отмечали привлекательность золота с инвестиционной точки зрения на фоне высоких геополитических рисков в мире, покупок мировых центральных банков, неочевидных перспектив денежно-кредитных политик и инфляционной составляющей. Все эти факторы остаются в силе и продолжат оказывать поддержку котировкам золота в ближайшие месяцы. Теперь мы обращаем внимание еще и на тот факт, что котировки золота с поправкой на инфляцию пока не достигли ценовых пиков 1970-х годов, несмотря на рост до исторических максимумов в номинальном выражении.Из корпоративных новостей в пятницу стало известно, что выручка HeadHunter во II квартале 2024 года увеличилась на 39,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила 9,82 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 38,4%, до 5,7 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA составила 58,2% по сравнению с 58,7% во II квартале 2023 года. Кроме того, гендиректор МКПАО "Хэдхантер" Дмитрий Сергиенков сообщил, что группа HeadHunter допускает возможность возобновления дивидендных выплат к концу 2024 года.В конечном счете можно констатировать, что рынок акций зажат в диапазоне 2800-2900 п. по индексу МосБиржи. Несмотря на отсутствие поводов для развития устойчивого восстановления, надо признать, что и веских причин для падения не просматривается. На текущей неделе мы не исключаем возможности повышения индекса в направлении верхней границы диапазона, если ослабление рубля продолжится умеренными темпами, а данные от Росстата по недельной инфляции и индексу цен производителей не покажут неожиданно высокого усиления инфляционного давления.

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2024

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, биржевые торги