Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ввела санкции против представителей аналитических центров Британии - 19.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240819/sanktsii-850984225.html
Россия ввела санкции против представителей аналитических центров Британии
Россия ввела санкции против представителей аналитических центров Британии - 19.08.2024, ПРАЙМ
Россия ввела санкции против представителей аналитических центров Британии
Россия расширила санкционный список против Запада, наложив персональные рестрикции на представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств,... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:15+0300
2024-08-19T16:16+0300
россия
великобритания
российский "стоп-лист"
https://cdnn.1prime.ru/img/76303/11/763031148_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_18db3d2078ec1ac7dc8d2421d9087d8b.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия расширила санкционный список против Запада, наложив персональные рестрикции на представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств, рассказали в российском Министерстве иностранных дел."Отмечаем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует заведомо провальную задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", активно применяет механизм нелегитимных санкционных ограничений и ведет основанную на лжи и лицемерии информационно-пропагандистскую кампанию", - заявили в ведомстве. Представленный МИД расширенный список включает 32 фамилии. Входящим в российский "стоп-лсит" запрещен въезд на территорию России. В Министерстве также отметили, что Москва продолжит расширять санкционный список в ответ на агрессивную риторику Лондона.
https://1prime.ru/20240816/sanktsii-850928975.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76303/11/763031148_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_c0b2bd6126c701414168f1e626bda652.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, великобритания, российский "стоп-лист"
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, российский "стоп-лист"
16:15 19.08.2024 (обновлено: 16:16 19.08.2024)
 
Россия ввела санкции против представителей аналитических центров Британии

МИД: Россия ввела санкций против представителей британских аналитических центров

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия расширила санкционный список против Запада, наложив персональные рестрикции на представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.
"Отмечаем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует заведомо провальную задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", активно применяет механизм нелегитимных санкционных ограничений и ведет основанную на лжи и лицемерии информационно-пропагандистскую кампанию", - заявили в ведомстве.
Представленный МИД расширенный список включает 32 фамилии. Входящим в российский "стоп-лсит" запрещен въезд на территорию России.
В Министерстве также отметили, что Москва продолжит расширять санкционный список в ответ на агрессивную риторику Лондона.
МИД - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
История на десятилетия: в МИД оценили влияние антироссийских санкций
16 августа, 12:32
 
РОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯроссийский "стоп-лист"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала