https://1prime.ru/20240819/sanktsii-850984225.html

Россия ввела санкции против представителей аналитических центров Британии

Россия ввела санкции против представителей аналитических центров Британии - 19.08.2024, ПРАЙМ

Россия ввела санкции против представителей аналитических центров Британии

Россия расширила санкционный список против Запада, наложив персональные рестрикции на представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств,... | 19.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-19T16:15+0300

2024-08-19T16:15+0300

2024-08-19T16:16+0300

россия

великобритания

российский "стоп-лист"

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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия расширила санкционный список против Запада, наложив персональные рестрикции на представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств, рассказали в российском Министерстве иностранных дел."Отмечаем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует заведомо провальную задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", активно применяет механизм нелегитимных санкционных ограничений и ведет основанную на лжи и лицемерии информационно-пропагандистскую кампанию", - заявили в ведомстве. Представленный МИД расширенный список включает 32 фамилии. Входящим в российский "стоп-лсит" запрещен въезд на территорию России. В Министерстве также отметили, что Москва продолжит расширять санкционный список в ответ на агрессивную риторику Лондона.

https://1prime.ru/20240816/sanktsii-850928975.html

великобритания

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россия, великобритания, российский "стоп-лист"