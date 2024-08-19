https://1prime.ru/20240819/sanktsii-850984225.html
Россия ввела санкции против представителей аналитических центров Британии
Россия ввела санкции против представителей аналитических центров Британии - 19.08.2024, ПРАЙМ
Россия ввела санкции против представителей аналитических центров Британии
Россия расширила санкционный список против Запада, наложив персональные рестрикции на представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств,... | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T16:15+0300
2024-08-19T16:15+0300
2024-08-19T16:16+0300
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МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия расширила санкционный список против Запада, наложив персональные рестрикции на представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств, рассказали в российском Министерстве иностранных дел."Отмечаем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует заведомо провальную задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", активно применяет механизм нелегитимных санкционных ограничений и ведет основанную на лжи и лицемерии информационно-пропагандистскую кампанию", - заявили в ведомстве. Представленный МИД расширенный список включает 32 фамилии. Входящим в российский "стоп-лсит" запрещен въезд на территорию России. В Министерстве также отметили, что Москва продолжит расширять санкционный список в ответ на агрессивную риторику Лондона.
https://1prime.ru/20240816/sanktsii-850928975.html
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россия, великобритания, российский "стоп-лист"
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, российский "стоп-лист"
Россия ввела санкции против представителей аналитических центров Британии
МИД: Россия ввела санкций против представителей британских аналитических центров
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Россия расширила санкционный список против Запада, наложив персональные рестрикции на представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.
"Отмечаем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует заведомо провальную задачу нанесения нашей стране "стратегического поражения на поле боя", активно применяет механизм нелегитимных санкционных ограничений и ведет основанную на лжи и лицемерии информационно-пропагандистскую кампанию", - заявили в ведомстве.
Представленный МИД расширенный список включает 32 фамилии. Входящим в российский "стоп-лсит" запрещен въезд на территорию России.
В Министерстве также отметили, что Москва продолжит расширять санкционный список в ответ на агрессивную риторику Лондона.
История на десятилетия: в МИД оценили влияние антироссийских санкций