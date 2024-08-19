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Сервисный сбор для пользователей появится на "Яндекс Маркете" - 19.08.2024, ПРАЙМ
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Сервисный сбор для пользователей появится на "Яндекс Маркете"
Сервисный сбор для пользователей появится на "Яндекс Маркете" - 19.08.2024, ПРАЙМ
Сервисный сбор для пользователей появится на "Яндекс Маркете"
"Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T14:45+0300
2024-08-19T15:02+0300
россия
яндекс маркет
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. В сообщении говорится, что "Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для своих пользователей в размере 20 рублей за один заказ. Компания объясняет это решение желанием поддерживать высокий уровень сервиса и продолжать разрабатывать инновационные решения, которые выделяют её на рынке. Собранные средства будут направлены на развитие и улучшение технологической инфраструктуры, что позволит компании предоставлять ещё более качественные услуги своим пользователям.Кроме того, маркетплейс будет ежегодно направлять около 10 миллиардов рублей, полученных от сервисного сбора, на оплату аренды серверов и сопутствующего оборудования. Эти средства также пойдут на покупку или продление лицензий для программного обеспечения, расширение штата IT-специалистов и их заработную плату.На первом этапе это нововведение будет доступно пользователям "Маркета" из Москвы и области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В дальнейшем список городов будет расширяться.В пресс-службе уточнили, что сбор будет взиматься только в случае, если площадка доставила покупателю товар надлежащего качества и соблюла все заявленные условия. Это касается всех видов оплаты и логистических схем.
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россия, яндекс маркет
РОССИЯ, Яндекс Маркет
14:45 19.08.2024 (обновлено: 15:02 19.08.2024)
 
Сервисный сбор для пользователей появится на "Яндекс Маркете"

Сервисный сбор появится на "Яндекс Маркете", составит 20 рублей за заказ

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЯндекс Маркет
Яндекс Маркет - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
В сообщении говорится, что "Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для своих пользователей в размере 20 рублей за один заказ. Компания объясняет это решение желанием поддерживать высокий уровень сервиса и продолжать разрабатывать инновационные решения, которые выделяют её на рынке.
Собранные средства будут направлены на развитие и улучшение технологической инфраструктуры, что позволит компании предоставлять ещё более качественные услуги своим пользователям.
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Кроме того, маркетплейс будет ежегодно направлять около 10 миллиардов рублей, полученных от сервисного сбора, на оплату аренды серверов и сопутствующего оборудования. Эти средства также пойдут на покупку или продление лицензий для программного обеспечения, расширение штата IT-специалистов и их заработную плату.
На первом этапе это нововведение будет доступно пользователям "Маркета" из Москвы и области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В дальнейшем список городов будет расширяться.
В пресс-службе уточнили, что сбор будет взиматься только в случае, если площадка доставила покупателю товар надлежащего качества и соблюла все заявленные условия. Это касается всех видов оплаты и логистических схем.
 
РОССИЯЯндекс Маркет
 
 
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