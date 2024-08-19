https://1prime.ru/20240819/sbor-850980940.html
Сервисный сбор для пользователей появится на "Яндекс Маркете"
Сервисный сбор для пользователей появится на "Яндекс Маркете" - 19.08.2024, ПРАЙМ
Сервисный сбор для пользователей появится на "Яндекс Маркете"
"Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. | 19.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-19T14:45+0300
2024-08-19T14:45+0300
2024-08-19T15:02+0300
россия
яндекс маркет
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/15/838921589_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_298908f6ecccc5c623b279880fef80a0.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. В сообщении говорится, что "Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для своих пользователей в размере 20 рублей за один заказ. Компания объясняет это решение желанием поддерживать высокий уровень сервиса и продолжать разрабатывать инновационные решения, которые выделяют её на рынке. Собранные средства будут направлены на развитие и улучшение технологической инфраструктуры, что позволит компании предоставлять ещё более качественные услуги своим пользователям.Кроме того, маркетплейс будет ежегодно направлять около 10 миллиардов рублей, полученных от сервисного сбора, на оплату аренды серверов и сопутствующего оборудования. Эти средства также пойдут на покупку или продление лицензий для программного обеспечения, расширение штата IT-специалистов и их заработную плату.На первом этапе это нововведение будет доступно пользователям "Маркета" из Москвы и области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В дальнейшем список городов будет расширяться.В пресс-службе уточнили, что сбор будет взиматься только в случае, если площадка доставила покупателю товар надлежащего качества и соблюла все заявленные условия. Это касается всех видов оплаты и логистических схем.
https://1prime.ru/20240816/spros-850929483.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83892/15/838921589_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9d26c44ba39af79ffdda983a8c6038b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, яндекс маркет
Сервисный сбор для пользователей появится на "Яндекс Маркете"
Сервисный сбор появится на "Яндекс Маркете", составит 20 рублей за заказ
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
В сообщении говорится, что "Яндекс Маркет" вводит сервисный сбор для своих пользователей в размере 20 рублей за один заказ. Компания объясняет это решение желанием поддерживать высокий уровень сервиса и продолжать разрабатывать инновационные решения, которые выделяют её на рынке.
Собранные средства будут направлены на развитие и улучшение технологической инфраструктуры, что позволит компании предоставлять ещё более качественные услуги своим пользователям.
"Яндекс Афиша": в России повысился спрос на развлечения
Кроме того, маркетплейс будет ежегодно направлять около 10 миллиардов рублей, полученных от сервисного сбора, на оплату аренды серверов и сопутствующего оборудования. Эти средства также пойдут на покупку или продление лицензий для программного обеспечения, расширение штата IT-специалистов и их заработную плату.
На первом этапе это нововведение будет доступно пользователям "Маркета" из Москвы и области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В дальнейшем список городов будет расширяться.
В пресс-службе уточнили, что сбор будет взиматься только в случае, если площадка доставила покупателю товар надлежащего качества и соблюла все заявленные условия. Это касается всех видов оплаты и логистических схем.